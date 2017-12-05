112 Re: Про сирену ДЧС #9





(Пользователи) Сообщений: 7677

Регистрация: 16.03.12 (Пользователи) Отправлено: - 22:33 Вообще для чего она?

Когда у нас землетряска случилась, ничего не выло.

Или она воет в то время, когда погибнут десятки тысяч людей, или во время нападения фашистов..

Фашистов нет и не придвидится, их нападения, а выть о том что пришла Смерть, как то тупо..

Тогда зачем она тут?