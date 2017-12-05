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§ NG.kz
Про сирену ДЧС
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 30651
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 05.12.17 - 17:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вот прозвучала сегодня очередная сирена ДЧС. Скажите кто живет в районе КСК вы ее когда-нибудь слышали за все время я лично не разу.И кто еще скажет где звучала сирена а где не было ее слышно.
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Тата
Re: Про сирену ДЧС




Отправлено: 05.12.17 - 17:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В районе центра, на Баймагамбетова, была слышна сирена.

§ Инквизитоp
Re: Про сирену ДЧС
Инквизитоp


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 59
Регистрация: 18.09.14
Отправлено: 05.12.17 - 18:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Она же только в центре перед акиматом играет
Профайл

Народный контроль
Re: Про сирену ДЧС




Отправлено: 05.12.17 - 18:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вот для чего столько денег вбухали? Сработала автоматика на бета-изотопы, взвыла сирена. А что по сути приняли МЧС для спасения народа? Ровным счётом ничего! А кто будет за это отвечать?

очевидец
Re: Про сирену ДЧС




Отправлено: 05.12.17 - 18:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В районе мясокомбината видно наладили репродукторы сирен хорошо звучала.А раньше вообще слышно не было в районе.Или слышно было писк как будто мыши где-то пищат.

§ Victor Yang
Re: Про сирену ДЧС
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 9892
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 05.12.17 - 19:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Народный контроль:
? Сработала автоматика на бета-изотопы, взвыла сирена. А что по сути приняли МЧС для спасения народа? Ровным счётом ничего!

Это распространение ложной информации. Иначе почему ты ещё здесь?
Профайл

ХХХ
Re: Про сирену ДЧС




Отправлено: 05.12.17 - 19:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
У меня дружище ндалеко от пож. части живет. Услышал сирену с пьяного глазй не знал что творится. Отмечает до сих пор 1 день зимы отмечает. Звонит спрашивает что это такое. Успокоил что просто учения сегодня. Главное чтоб завтра не было повторения. а то он уже повторил. :lol:

§ шолом рубашкин
Re: Про сирену ДЧС
шолом рубашкин


(Пользователи)
Сообщений: 1146
Регистрация: 11.01.13
Отправлено: 05.12.17 - 19:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Сегодня шел по улице и слышал песню гр.Ласковый май. Кто еще ее слышал и где она звучала? А еще видел бабушку продавала жареные семечки, кто еще видел бабушек торгующих семечками?
Профайл

* Неравнодушный гражданин
Re: Про сирену ДЧС
Неравнодушный гражданин


(Пользователи)
Сообщений: 24
Регистрация: 15.10.14
Отправлено: 05.12.17 - 22:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В 11.00 был в районе стадиона... каааак завыыыла..... ну по поводу обка..... ну не сказать.. слабовато... но что за праздники??? известно же.. чем чаще бесполезная сирена, тем чаще и хладнокровное реагирование на нее в дальнейшем... чего ждем? что нас ждет?? к чему готовят???
Профайл

§ 112
Re: Про сирену ДЧС
112


(Пользователи)
Сообщений: 7677
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 05.12.17 - 22:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вообще для чего она?
Когда у нас землетряска случилась, ничего не выло.
Или она воет в то время, когда погибнут десятки тысяч людей, или во время нападения фашистов..
Фашистов нет и не придвидится, их нападения, а выть о том что пришла Смерть, как то тупо..
Тогда зачем она тут?
Профайл

Всем общий
Re: Про сирену ДЧС




Отправлено: 05.12.17 - 22:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
шолом рубашкин:
слышал песню гр.Ласковый май

Я тоже слышал и видел как ты танцевал.
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