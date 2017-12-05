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§ NG.kz
Цены на бензин не должны значительно вырасти - министр
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 30651
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 05.12.17 - 14:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
До конца года в Казахстане не ожидается значительного роста цен на бензин, однако в 2018 году выпуск отечественного бензина повышенного качества несколько поднимет его стоимость, сообщил министр энергетики Канат Бозумбаев.
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56
Re: Цены на бензин не должны значительно вырасти - министр




Отправлено: 05.12.17 - 22:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Wiвеp.:
Фронт:
АИ 95 222.27 тенге
Не знаю , что там в Омске на тенге , только что в мос области , 95 заправился по 41,56 руб\литр , две недели назад во Владимирской обл 37,60 руб \литр ., заправлялся .

так не понял там бензин дороже нашего? и на сколько?

Гражданин
Re: Цены на бензин не должны значительно вырасти - министр




Отправлено: 05.12.17 - 22:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Нет слов. Одни эмоции да и то негативные.

§ 112
Re: Цены на бензин не должны значительно вырасти - министр
112


(Пользователи)
Сообщений: 7677
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 05.12.17 - 22:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital:
Марик ты думаешь их это остановит? Запущен какой то процесс уничтожения. Цены не останавливаются.

Нет.
Пока у нас народишко не умный так сказать, чтобы не обидеть, считаю это правильным решением..
А вообще у нас начался переход к таможенному Союзу.
Наши мямлят и делают, стараются делать социалку, удовлетворяя всех.
Медленно и оглядываясь..
Это как бы хирург так делал операцию с местным наркозом, который скоро пройдет, и вот когда пройдет наркоз, нужно будет принимать кардинальные меры..
Или пациент помрет, или он проснется и убьет ъирурга, а потом тоже помрет..
Так вот, процедуру уравнивания цен нужно было делать уже сразу, с мировыми или российскими..
И не важно какая будет зарплата и как долго пациент будет это не чувствовать..
Главное результат..
А у наших нет пока ни результата, и пациент пока в наркозе ничего практически не чувствует..
Потом будет поздно..
И нужны кардинальные непопулярные меры..
Профайл

§ 112
Re: Цены на бензин не должны значительно вырасти - министр
112


(Пользователи)
Сообщений: 7677
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 05.12.17 - 22:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Варган:
Лучше бы российский бензин завозили больше. Он намного лучше нашего.

Лучше горит или как?
Или вкуснее?
Что значит лучше?
Профайл
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