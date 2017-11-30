Цитата: dandiv:

А разве не по теме вопрос? Освещение, светодиодные фонари? Серый волк вроде знает какие качественные производители, но не написал.

Гражданин по ходу не читатель! Он писатель!

Даже ссылку дал качественную и доступным языком для разного уровня развития написанную, с некоторыми хорошими примерами и с кратким описанием встреч с подделками.

Но увы! Наверное религия читать не позволяет!



Цитата: ГостьЯ:

Ну и ладно, проморгаются да перестанут, главное же, что освещение есть...

Да, да! Именно проморгаются! Кривые и косые посаженные микросхемы ШИМ при правильном поливе за два года вырастут в шикарные Баобабы и будут светить с каждым годом китаёзными диодами всё ярче и ярче!

А помоечные электролитические конденсаторы, не работающие уже при минус пяти, подрастут со временем до размера упитанного чиновника и начнут работать запасая вагоны энергии из астрала!

Цитата: dandiv:

p/s Комунальщики тоже читают газеты, может быть им бы помогла эта информация p/s Комунальщики тоже читают газеты, может быть им бы помогла эта информация



Да знают они кое-что. Знают.

Вот где им с заказчиками из какимата совесть бы немного найти, чтоб не воровать и не распиливать бюджетное бабло на китайском хламе. Приличные приборы стоят своих денег. Не особо больших, и их хватит ещё и детям. Через 80тыс часов светить будут как новые. Но поставив хлам можно очень хорошо заработать на карман. Так как цена на хлам может снижаться до бесконечности. ЦЕНА ПОДДЕЛКИ - ЦЕНА ПОМОЕЧНЫХ ДЕТАЛЕЙ.



А бюджету при этом достанется бесконечно гонять бригады на замены, Работы бригад, аренда вышек, заполнение куч нарядов.

Проблемы движению и затраты энергии на хлам а не в строго нормируемые люксы освещения.