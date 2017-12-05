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§ NG.kz
В Костанае из колонии-поселения сбежал заключенный
NG.kz

Я робот
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Сообщений: 30651
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 05.12.17 - 20:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ориентировки с фотографией сбежавшего из УК 161/11 (колония-поселение) заключенного появились в магазинах Костаная. В них написано, что ЧП произошло 27 ноября. Сбежавший - неоднократно судимый 30-летний Руслан Юсубов, отбывающий наказание за грабеж и кражу.
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интересно
Re: В Костанае из колонии-поселения сбежал заключенный




Отправлено: 05.12.17 - 20:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Что делал неоднократно судимый в поселении? почему бы сразу таких не за колючку?
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