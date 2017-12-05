Цитата: Vital:

Сегодня в гдр огурец стоит 60 центов при бензине 1 евро. Все мы прекрасно знаем что сх завязано с гсм. Прикиньте сколько будет стоить у нас огурец при такой цене на гсм. Дешевле станет за границу гонять за ними. И так во всем.

Я понимаю что сразу начнут курс подымать. 1000 тенге за бакс. Тем самым мы догоним таджиков. Будем улицы подмитать в рф. Потому что это выгодно. Они приезжают домой меняют рубли на свои фантики и сразу богатые э. Превращаемся в гастеры. Стратегия 2050

цена на бензин в Омске АИ 92 210.97 тенге за литр, АИ 95 222.27 тенге, Аи98 267.64 тенге за литр, диз топ. 251.53 тенге за литр, курс тенге к рублю на сегодняшний день, приемлемая цена?