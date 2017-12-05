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§ NG.kz
Цены на бензин не должны значительно вырасти - министр
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 30651
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 05.12.17 - 14:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
До конца года в Казахстане не ожидается значительного роста цен на бензин, однако в 2018 году выпуск отечественного бензина повышенного качества несколько поднимет его стоимость, сообщил министр энергетики Канат Бозумбаев.
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§ КГСПС
Re: Цены на бензин не должны значительно вырасти - министр
КГСПС


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 253
Регистрация: 30.01.17
Отправлено: 05.12.17 - 18:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Volonter:
Да и вообще министра не красят слова типа "наверное", "возможно" и т.д.

Без этих слов они выступают только когда славословят папу.
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§ КГСПС
Re: Цены на бензин не должны значительно вырасти - министр
КГСПС


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 253
Регистрация: 30.01.17
Отправлено: 05.12.17 - 18:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Volonter:
самое обидное, как плевок в лицо

Органы госаудита в ходе финансового контроля за законностью освоения бюджетных средств при исполнении программы инфраструктурного развития «Нұрлы жол» установили нарушения на сумму 34,3 миллиарда тенге,- сообщается на сайте Акорды.
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§ Vital
Re: Цены на бензин не должны значительно вырасти - министр
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5051
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 05.12.17 - 18:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:

Марик ты думаешь их это остановит? Запущен какой то процесс уничтожения. Цены не останавливаются. Почему в той же гдр не растут? У них нет нефти и газа.
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Наргиз
Re: Цены на бензин не должны значительно вырасти - министр




Отправлено: 05.12.17 - 18:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Да куда еще больше?

§ Vital
Re: Цены на бензин не должны значительно вырасти - министр
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5051
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 05.12.17 - 19:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Сегодня в гдр огурец стоит 60 центов при бензине 1 евро. Все мы прекрасно знаем что сх завязано с гсм. Прикиньте сколько будет стоить у нас огурец при такой цене на гсм. Дешевле станет за границу гонять за ними. И так во всем.
Я понимаю что сразу начнут курс подымать. 1000 тенге за бакс. Тем самым мы догоним таджиков. Будем улицы подмитать в рф. Потому что это выгодно. Они приезжают домой меняют рубли на свои фантики и сразу богатые э. Превращаемся в гастеры. Стратегия 2050 ?
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1212
Re: Цены на бензин не должны значительно вырасти - министр




Отправлено: 05.12.17 - 19:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital:
. Почему в той же гдр не растут? У них нет нефти и газа.

потому что! читайти между срок :-x

осведомленный
Re: Цены на бензин не должны значительно вырасти - министр




Отправлено: 05.12.17 - 19:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital:
Сегодня в гдр огурец стоит 60 центов при бензине 1 евро.

это официальные данные или от "обывателя"? огурцов у них нет.

Wiвеp.
Re: Цены на бензин не должны значительно вырасти - министр




Отправлено: 05.12.17 - 19:26
Комментарий удален модератором.

Читатель 1
Re: Цены на бензин не должны значительно вырасти - министр




Отправлено: 05.12.17 - 19:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
"Вы цену эту поймете в январе-феврале", - сообщил министр.
Вот эта фраза понравилась, класс!!))

Фронт
Re: Цены на бензин не должны значительно вырасти - министр




Отправлено: 05.12.17 - 19:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital:
Сегодня в гдр огурец стоит 60 центов при бензине 1 евро. Все мы прекрасно знаем что сх завязано с гсм. Прикиньте сколько будет стоить у нас огурец при такой цене на гсм. Дешевле станет за границу гонять за ними. И так во всем.
Я понимаю что сразу начнут курс подымать. 1000 тенге за бакс. Тем самым мы догоним таджиков. Будем улицы подмитать в рф. Потому что это выгодно. Они приезжают домой меняют рубли на свои фантики и сразу богатые э. Превращаемся в гастеры. Стратегия 2050

цена на бензин в Омске АИ 92 210.97 тенге за литр, АИ 95 222.27 тенге, Аи98 267.64 тенге за литр, диз топ. 251.53 тенге за литр, курс тенге к рублю на сегодняшний день, приемлемая цена?

1
Re: Цены на бензин не должны значительно вырасти - министр




Отправлено: 05.12.17 - 19:34
Комментарий удален модератором.

Wiвеp.
Re: Цены на бензин не должны значительно вырасти - министр




Отправлено: 05.12.17 - 20:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Фронт:
АИ 95 222.27 тенге
Не знаю , что там в Омске на тенге , только что в мос области , 95 заправился по 41,56 руб\литр , две недели назад во Владимирской обл 37,60 руб \литр ., заправлялся .

Варган
Re: Цены на бензин не должны значительно вырасти - министр




Отправлено: 05.12.17 - 20:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Лучше бы российский бензин завозили больше. Он намного лучше нашего.
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