Цитата: Макс:

Когда говорят про Российские инвестиции говорят, становиться как то смешно, скорее всего эти лифты уже позавчерашний день, кому они их собрались реализовывать? деньги скорее всего украдены из бюджета РФ и это слабая попытка вывести эти деньги из бюджета, спасти от санкции они сейчас табунами будут сюда валить.

Была статья на тенгри недавно Россия на втором месте после Китая по инвестициям в КЗ. Сумма исчисляется миллиардами долларов. А ты тут про лифты плачешь)