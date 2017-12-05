/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ 5 декабря стало днем открытия индустриальной зоны в Костанае 		Новые сообщения • Поиск
 
 
Ответить 
§ NG.kz
5 декабря стало днем открытия индустриальной зоны в Костанае
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 30651
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 05.12.17 - 17:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В ней идет строительство универсально-сборочного цеха для завода по производству лифтов. А в конференц-зале готового административно-бытового комплекса аким Костанайской области Архимед МУХАМБЕТОВ провел заседание совета по привлечению инвесторов.
Читать новость

§ yeti91
Re: 5 декабря стало днем открытия индустриальной зоны в Костанае...
yeti91


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 538
Регистрация: 30.08.12
Отправлено: 05.12.17 - 17:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А лифты такие же как в 4 поликлинике,гремящие? -вроде новые а гремят хуже мебельных -старых
Профайл

§ 112
Re: 5 декабря стало днем открытия индустриальной зоны в Костанае...
112


(Пользователи)
Сообщений: 7674
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 05.12.17 - 17:54
Комментарий удален модератором.
Профайл

Народный контроль
Re: 5 декабря стало днем открытия индустриальной зоны в Костанае...




Отправлено: 05.12.17 - 18:43
Комментарий удален модератором.

Кишкентай
Re: 5 декабря стало днем открытия индустриальной зоны в Костанае...




Отправлено: 05.12.17 - 18:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Посмотрим. А то сколько помню таких индустриальных зон уже больше сотни открывали по всей стране. Правда они закрывались через несколько лет...

Макс
Re: 5 декабря стало днем открытия индустриальной зоны в Костанае...




Отправлено: 05.12.17 - 19:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
yeti91:
А лифты такие же как в 4 поликлинике,гремящие? -вроде новые а гремят хуже мебельных -старых

Когда говорят про Российские инвестиции говорят, становиться как то смешно, скорее всего эти лифты уже позавчерашний день, кому они их собрались реализовывать? деньги скорее всего украдены из бюджета РФ и это слабая попытка вывести эти деньги из бюджета, спасти от санкции они сейчас табунами будут сюда валить.

Рейтер
Re: 5 декабря стало днем открытия индустриальной зоны в Костанае...




Отправлено: 05.12.17 - 20:16
Комментарий удален модератором.

Лифтёр
Re: 5 декабря стало днем открытия индустриальной зоны в Костанае...




Отправлено: 05.12.17 - 20:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Макс:
Когда говорят про Российские инвестиции говорят, становиться как то смешно, скорее всего эти лифты уже позавчерашний день, кому они их собрались реализовывать? деньги скорее всего украдены из бюджета РФ и это слабая попытка вывести эти деньги из бюджета, спасти от санкции они сейчас табунами будут сюда валить.

Была статья на тенгри недавно Россия на втором месте после Китая по инвестициям в КЗ. Сумма исчисляется миллиардами долларов. А ты тут про лифты плачешь)
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Перед отправкой сообщения, ознакомьтесь с полным текстом Правил.
Заметили опечатку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]
Защитный код:

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 20, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 20
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS
Авторизация
 
Номера телефонов города Костанай
 
Реклама
 
 
 

Сейчас на сайте
Гостей: 138
Пользователей: 1
Всего: 139

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта. Без соглашения допускается только цитирование материалов (1-2 предложения) с гиперссылкой (названием статьи в виде активной ссылки на ее адрес на сайте www.ng.kz).
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2017
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2017
^ Наверх