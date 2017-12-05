saba Re: Зима. Метель. Сугробы #7





(Полноправные пользователи) Сообщений: 160

Регистрация: 05.02.15 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 16:47 Это всё из-за нашей системы бюрократической, если они не освоят эти деньги в этом году, на следующий год выделят ровно настолько меньше, сколько не освоили в этом году, если ничего не делать, а беречь ресурсы на следующий год тут же побежит прокуратура и под восторг общества кого нибудь посадили, поэтому каждую ночь пыль столбом, по 5 тракторов в ряд идут, красиво, аж страшно