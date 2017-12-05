Цитата: Обликоморале:

У тебя зато теперь есть Виза Классик.

только пин-код карточки никому не говори. И нам сюда не пиши. И не дай бог вышлешь сюда фотокарточки. Мои внуки все деньги твои обкорнают. Оставят только на бензин, что бы до банка доехать. И закрыть свою карточку.