ХХХ Re: Про сирену ДЧС #6







Отправлено: - 19:10 У меня дружище ндалеко от пож. части живет. Услышал сирену с пьяного глазй не знал что творится. Отмечает до сих пор 1 день зимы отмечает. Звонит спрашивает что это такое. Успокоил что просто учения сегодня. Главное чтоб завтра не было повторения. а то он уже повторил.