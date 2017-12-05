Vital Re: Цены на бензин не должны значительно вырасти - министр #17





(Полноправные пользователи) Сообщений: 5050

Регистрация: 09.02.12 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 18:46 Цитата: 112:



Марик ты думаешь их это остановит? Запущен какой то процесс уничтожения. Цены не останавливаются. Почему в той же гдр не растут? У них нет нефти и газа.