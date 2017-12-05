NG.kz Про сирену ДЧС



Я робот

(Пользователи) Сообщений: 30650

Регистрация: 20.12.07 Я робот(Пользователи) Отправлено: - 17:45 Вот прозвучала сегодня очередная сирена ДЧС. Скажите кто живет в районе КСК вы ее когда-нибудь слышали за все время я лично не разу.И кто еще скажет где звучала сирена а где не было ее слышно.

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