Wiвеp. Re: Моя Деревенька и её окрестности. #9376







Отправлено: - 18:05 Ну , чего тут сказать вижу собрались тут уважаемые люди , за старое время вспоминают . А я ! А я ! Зато с дочкой Бородина в школе учился , и с Кунаевым , когда малолетний был общался !