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§ NG.kz
Цены на бензин не должны значительно вырасти - министр
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 30650
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 05.12.17 - 14:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
До конца года в Казахстане не ожидается значительного роста цен на бензин, однако в 2018 году выпуск отечественного бензина повышенного качества несколько поднимет его стоимость, сообщил министр энергетики Канат Бозумбаев.
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§ КГСПС
Re: Цены на бензин не должны значительно вырасти - министр
КГСПС


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 253
Регистрация: 30.01.17
Отправлено: 05.12.17 - 18:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Volonter:
Да и вообще министра не красят слова типа "наверное", "возможно" и т.д.

Без этих слов они выступают только когда славословят папу.
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§ КГСПС
Re: Цены на бензин не должны значительно вырасти - министр
КГСПС


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 253
Регистрация: 30.01.17
Отправлено: 05.12.17 - 18:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Volonter:
самое обидное, как плевок в лицо

Органы госаудита в ходе финансового контроля за законностью освоения бюджетных средств при исполнении программы инфраструктурного развития «Нұрлы жол» установили нарушения на сумму 34,3 миллиарда тенге,- сообщается на сайте Акорды.
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§ Vital
Re: Цены на бензин не должны значительно вырасти - министр
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5050
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 05.12.17 - 18:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:

Марик ты думаешь их это остановит? Запущен какой то процесс уничтожения. Цены не останавливаются. Почему в той же гдр не растут? У них нет нефти и газа.
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Наргиз
Re: Цены на бензин не должны значительно вырасти - министр




Отправлено: 05.12.17 - 18:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Да куда еще больше?
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