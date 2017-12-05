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§ NG.kz
Цены на бензин не должны значительно вырасти - министр
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 30650
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 05.12.17 - 14:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
До конца года в Казахстане не ожидается значительного роста цен на бензин, однако в 2018 году выпуск отечественного бензина повышенного качества несколько поднимет его стоимость, сообщил министр энергетики Канат Бозумбаев.
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User
Re: Цены на бензин не должны значительно вырасти - министр




Отправлено: 05.12.17 - 14:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Странная математика....если нефть дешевая значит бензин будет дорожать.

§ Volonter
Re: Цены на бензин не должны значительно вырасти - министр
Volonter


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1292
Регистрация: 15.04.13
Отправлено: 05.12.17 - 14:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
нефтяные компании в Казахстане продают нефть на внутренний рынок, недополучая доходы
самое обидное, как плевок в лицо - это НАША же нефть!!!
Цитата:
вырасти значительно не должно, а снизиться - возможно
спасибо, повеселили в стопицотый раз))))
Цитата:
будет снижаться, то, наверное, не должно быть значительного роста
т.е. эта цитата опровергает предыдущую... Рост цены на бензин будет при любом раскладе (повысится/понизится ли цена на нефть), так получается?

Да и вообще министра не красят слова типа "наверное", "возможно" и т.д.
ИМХО
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Житель
Re: Цены на бензин не должны значительно вырасти - министр




Отправлено: 05.12.17 - 14:48
Комментарий удален модератором.

§ Shegendalf
Re: Цены на бензин не должны значительно вырасти - министр
Shegendalf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 125
Регистрация: 11.01.07
Отправлено: 05.12.17 - 14:49
Комментарий удален модератором.
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§ Victor Yang
Re: Цены на бензин не должны значительно вырасти - министр
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 9891
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 05.12.17 - 14:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
User:
Странная математика....если нефть дешевая значит бензин будет дорожать.

Нефть дешёвая в долларах. В тенге она подешевела очень незначительно с 2015.
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§ Shegendalf
Re: Цены на бензин не должны значительно вырасти - министр
Shegendalf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 125
Регистрация: 11.01.07
Отправлено: 05.12.17 - 14:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Попытка №2
Надеюсь удалили из-за надписи, а не из-за персоны)))
Мысль только одна по поводу высказываний сотрудника министерства.
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Кирпиш
Re: Цены на бензин не должны значительно вырасти - министр




Отправлено: 05.12.17 - 15:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Заговорился министр, то заводы запустят на полную мощность и бензин подешевеет,а теперь наоборот подорожает.Такого министра пора в свободное плавание отправить.

Всего хорошего
Re: Цены на бензин не должны значительно вырасти - министр




Отправлено: 05.12.17 - 15:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Кирпиш:
Заговорился министр, то заводы запустят на полную мощность и бензин подешевеет,а теперь наоборот подорожает.Такого министра пора в свободное плавание отправить.

Вы так и не поняли? у нас под боком богаты под завязку, большой сосед, у которого денег не мерено, оно безмерно субсидирует внутренний рынок топлива, нам надо использовать максимально выгоды таможенного союза и ЕврАзЭС, если у нас топливо будет дороже чем в РФ субсидированное топливо, хлынет на наш рынок, помню в начале 90х как то топливо у нас оказалось дешевле (наверное из за неопытности нашего правительства) чем в РФ, так тогда из Казахстана потянулись колоны гружённых автомобилей с топливом в сторону РФ впервые видел даже заправщики времен ВОВ (наверное с НЗ), так что ребята надо пользоваться моментом, пока мы дружим, а свое топливо продавать по мировым ценам в то же РФ и им хорошо, они будут изображать статус великой державы и мы с прибылью, разве же это плохо? как и с мясом покупаем в аргентине и других странах а продаем РФ.

§ Volonter
Re: Цены на бензин не должны значительно вырасти - министр
Volonter


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1292
Регистрация: 15.04.13
Отправлено: 05.12.17 - 17:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Всего хорошего:

По-моему Вы что-то не то говорите... Вам бы министром быть!)))
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§ Vital
Re: Цены на бензин не должны значительно вырасти - министр
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5050
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 05.12.17 - 17:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Volonter:

Конечно не то. Чушь прогнал какую то. Он даже статью не читал.
Минтстр не двусмыслено сказал всем. Повторю: МЫ вам делаем одолжения что продаем бензин, а могли б за границу все продавать. И потому вы нам должны быть благодарны икаждый день нурлыкунить нам.

[Исправлено: Vital, 05.12.2017 - 16:59]
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§ yeti91
Re: Цены на бензин не должны значительно вырасти - министр
yeti91


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 538
Регистрация: 30.08.12
Отправлено: 05.12.17 - 17:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
10-15 тенге копейки ,незначительно
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§ 112
Re: Цены на бензин не должны значительно вырасти - министр
112


(Пользователи)
Сообщений: 7674
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 05.12.17 - 17:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
220 думаю цена на сегодняшний день, устраивающая всех..
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осведомленный
Re: Цены на бензин не должны значительно вырасти - министр




Отправлено: 05.12.17 - 17:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Volonter:
Да и вообще министра не красят слова типа

вообще слова никого не красят, особенно ваши, особенно фейко.

осведомленный
Re: Цены на бензин не должны значительно вырасти - министр




Отправлено: 05.12.17 - 18:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital:
Минтстр не двухзначно сказал всем

монстр? это какое слово, и крому он не двурушничал? :-x
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