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§ NG.kz
Акимат Астаны пересядет на такси
NG.kz

Я робот
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Сообщений: 30647
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 05.12.17 - 11:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В 2018 году акимат Астаны в качестве эксперимента откажется от машин, пересев на такси, сообщает informburo.kz со ссылкой на atameken.kz. Об этом заявил аким столицы Асет Исекешев на встрече с бизнесменами.
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жаман
Re: Акимат Астаны пересядет на такси




Отправлено: 05.12.17 - 11:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Алтынсаринский акимат на год пусть пересядет на автобусы, город рядом, какого лешего шнива мотается в щербаково и обратно в Убаганское? кто этот государственный деятель?

ЮКА
Re: Акимат Астаны пересядет на такси




Отправлено: 05.12.17 - 14:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
" планируют передать в частные руки сервисные контракты, общая сумма которых может достигнуть 25 млрд тенге.
По словам Асета Исекешева, уже есть несколько потенциальных партнёров, в том числе иностранные компании."

А коммунальные службы пусть разоряются? О какой возможности развития своих предприятий может идти речь, если миллиарды тенге уйдут в карман иностранцам, в стране сплошная безработица, а они будут кормить иностранцев. Явное повышение откатов на тендерах. Вот вам и борьба с коррупцией.

§ Volonter
Re: Акимат Астаны пересядет на такси
Volonter


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1291
Регистрация: 15.04.13
Отправлено: 05.12.17 - 15:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
У нас самый большой коммунальный автопарк, который мы также готовы передать частному автопарку
Это получается, что на тех же машинах ездить будете, только за это ещё и платить? А "частный автопарк", который скорее всего будет принадлежать не абы кому, будет платить формальную аренду... Хм, интересная задумка...
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