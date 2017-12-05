ЮКА Re: Акимат Астаны пересядет на такси #2







Отправлено: - 14:46 " планируют передать в частные руки сервисные контракты, общая сумма которых может достигнуть 25 млрд тенге.

По словам Асета Исекешева, уже есть несколько потенциальных партнёров, в том числе иностранные компании."



А коммунальные службы пусть разоряются? О какой возможности развития своих предприятий может идти речь, если миллиарды тенге уйдут в карман иностранцам, в стране сплошная безработица, а они будут кормить иностранцев. Явное повышение откатов на тендерах. Вот вам и борьба с коррупцией.