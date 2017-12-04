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≡ В Костанае суд вынес приговор по делу о жестоком убийстве пенсионера 		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
В Костанае суд вынес приговор по делу о жестоком убийстве пенсионера
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 30647
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 04.12.17 - 18:08
Идея ограбить соседа-пенсионера принадлежала Оксане ДОРОЖКИНОЙ. Однако это обстоятельство не помешало получить ей самый меньший, по сравнению с ее подельниками, срок. Суд счел, что убивали Владимир БЫКОВ и Олег КОНЬШИН, а женщина лишь прихватила с места кое-какие ценности и помогла поджечь труп.
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§ Ольга Колоколова
Re: В Костанае суд вынес приговор по делу о жестоком убийстве...
Ольга Колоколова

Модератор
(Администрация)
Сообщений: 2221
Регистрация: 24.12.06
Отправлено: 05.12.17 - 15:41
Цитата:
господа россияне! я так рад, что в россии такой проблемы нет! там сплошь мирные, умные и трудолюбивые люди собрались..
Господин bgb! Вам предупреждение.. Очень активно и охотно с парой незареганных троллей слили тему в националистическую помойку. И это не в первый раз. Стыдитесь.
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