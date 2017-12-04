Цитата: господа россияне! я так рад, что в россии такой проблемы нет! там сплошь мирные, умные и трудолюбивые люди собрались.. Господин bgb! Вам предупреждение.. Очень активно и охотно с парой незареганных троллей слили тему в националистическую помойку. И это не в первый раз. Стыдитесь.