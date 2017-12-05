0303 Re: После публикации "НГ" полицейские нашли водителя,... #7







Отправлено: - 13:35 Водитель газели не должен был останавливаться, т.к. Согласно ПДД

14.1 Водитель транспортного средства уступает дорогу пешеходам, переходящим проезжую часть дороги его направления движения по нерегулируемому пешеходному переходу.

14.2

Если перед нерегулируемым пешеходным переходом остановилось или замедлило движение транспортное средство, то водители других транспортных средств, движущихся по соседним полосам, могут продолжать движение лишь убедившись, что перед остановившимся или замедлившим движение транспортным средством нет пешеходов.

Девушка с коляской вышла не с его направления!!!!! Она даже до середины не дошла. Он должен был ехать!!!! А у нас 90% водители "чайники". Увидели пешехода, ещё даже не переходящего, а который стоит!!!!! на тротуаре и все 4 полосы останавливаются, потому что правил не знают!!!!!

На нерегулируемых пешеходных переходах пешеходы выходят на проезжую часть дороги после того, как оценят расстояние до приближающихся транспортных средств, их скорость и убедятся, что переход будет для них безопасен. А не выпрыгивать перед машиной!!!! Лично я никогда не останавливаюсь!!!!