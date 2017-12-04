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≡ В Костанае суд вынес приговор по делу о жестоком убийстве пенсионера 		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
В Костанае суд вынес приговор по делу о жестоком убийстве пенсионера
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 30647
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 04.12.17 - 18:08
Идея ограбить соседа-пенсионера принадлежала Оксане ДОРОЖКИНОЙ. Однако это обстоятельство не помешало получить ей самый меньший, по сравнению с ее подельниками, срок. Суд счел, что убивали Владимир БЫКОВ и Олег КОНЬШИН, а женщина лишь прихватила с места кое-какие ценности и помогла поджечь труп.
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§ bgb
Re: В Костанае суд вынес приговор по делу о жестоком убийстве...
bgb


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3762
Регистрация: 23.05.12
Отправлено: 04.12.17 - 23:16
господа россияне!
я так рад, что в россии такой проблемы нет! там сплошь мирные, умные и трудолюбивые люди собрались... прям хочется верить в ваше светлое будущее! 8-)
теперь вы тут собрались, чтобы позлорадствовать? какую ответную реакцию вы ожидаете? что мы тут начнем рвать волосы и плакать? а потом восхищаться низким криминогенным уровнем и справедливым правосудием в россии?
скажите спасибо модерам, что не пропускают здесь статьи из российских газет и инфо-порталов...
я уже задавал тут вопрос: на каких российских сайтах вы под своими никами так же умничаете? там-то вам быстро вам подобные рот заткнут...
Профайл

Леший
Re: В Костанае суд вынес приговор по делу о жестоком убийстве...




Отправлено: 04.12.17 - 23:31
В каждой теме есть человек который переводит стрелки. Я вот не пойму причём тут россияне если осудили убийц в Костанае.

Народный контроль
Re: В Костанае суд вынес приговор по делу о жестоком убийстве...




Отправлено: 04.12.17 - 23:33
Комментарий удален модератором.

Народный контроль
Re: В Костанае суд вынес приговор по делу о жестоком убийстве...




Отправлено: 04.12.17 - 23:39
Комментарий удален модератором.

§ elektron
Re: В Костанае суд вынес приговор по делу о жестоком убийстве...
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 481
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 05.12.17 - 00:15
Цитата:
54+:
мне 54, к сожалению еще ни одного не встретил.

Везёт значит, но может и как в другой статье в 74 не повезти. Но это уже как судьба распорядится
Это как в анекдоте: Здесь мин нет, табличка на могилке, сапёр Сидоров

[Исправлено: elektron, 04.12.2017 - 19:19]
Профайл

Добрый жук
Re: В Костанае суд вынес приговор по делу о жестоком убийстве...




Отправлено: 05.12.17 - 11:47
Комментарий удален модератором.

коматозник
Re: В Костанае суд вынес приговор по делу о жестоком убийстве...




Отправлено: 05.12.17 - 12:43
Комментарий удален модератором.

Махмуд
Re: В Костанае суд вынес приговор по делу о жестоком убийстве...




Отправлено: 05.12.17 - 14:22
Комментарий удален модератором.

наверное примерно так.
Re: В Костанае суд вынес приговор по делу о жестоком убийстве...




Отправлено: 05.12.17 - 14:36
Комментарий удален модератором.

§ bgb
Re: В Костанае суд вынес приговор по делу о жестоком убийстве...
bgb


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3762
Регистрация: 23.05.12
Отправлено: 05.12.17 - 15:09
Комментарий удален модератором.
Профайл

наверное примерно так.
Re: В Костанае суд вынес приговор по делу о жестоком убийстве...




Отправлено: 05.12.17 - 15:12
Комментарий удален модератором.

Леший
Re: В Костанае суд вынес приговор по делу о жестоком убийстве...




Отправлено: 05.12.17 - 15:18
Цитата:
bgb:
так они тут и радуются по поводу и без оного! если что-то хорошее - начинают искать изъяны, если плохое - то просто ликование. давно говорил, что этот сайт - пророссийский.

Пророссийский сайт с казахстанскими новостями? 99% новостей здесь с нашей области и с нашей страны. Если вы про комментаторов то не думаю что россиян здесь много. Это легко вычислить по айпи. Думаю процентов 10 есть с других стран. В том числе и с дальнего зарубежья. Вы ещё на майле и рамблере не читали новости там вобще сброд со всего мира комментирует, хотя сайты российские. Интернет же. Привыкайте.

Следак
Re: В Костанае суд вынес приговор по делу о жестоком убийстве...




Отправлено: 05.12.17 - 15:20
Комментарий удален модератором.

Директор Пляжа
Re: В Костанае суд вынес приговор по делу о жестоком убийстве...




Отправлено: 05.12.17 - 15:23
Цитата:
bgb:
так они тут и радуются

Я тут не одного россиянина не заметил, только немец пробегом. :lol: зато русофобов каждый второй.

ss
Re: В Костанае суд вынес приговор по делу о жестоком убийстве...




Отправлено: 05.12.17 - 15:30
Комментарий удален модератором.
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