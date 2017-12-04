Цитата: bgb:

так они тут и радуются по поводу и без оного! если что-то хорошее - начинают искать изъяны, если плохое - то просто ликование. давно говорил, что этот сайт - пророссийский.



Пророссийский сайт с казахстанскими новостями? 99% новостей здесь с нашей области и с нашей страны. Если вы про комментаторов то не думаю что россиян здесь много. Это легко вычислить по айпи. Думаю процентов 10 есть с других стран. В том числе и с дальнего зарубежья. Вы ещё на майле и рамблере не читали новости там вобще сброд со всего мира комментирует, хотя сайты российские. Интернет же. Привыкайте.