Всего хорошего Re: Цены на бензин не должны значительно вырасти - министр #8







Отправлено: - 15:59 Цитата: Кирпиш:

Заговорился министр, то заводы запустят на полную мощность и бензин подешевеет,а теперь наоборот подорожает.Такого министра пора в свободное плавание отправить.

Вы так и не поняли? у нас под боком богаты под завязку, большой сосед, у которого денег не мерено, оно безмерно субсидирует внутренний рынок топлива, нам надо использовать максимально выгоды таможенного союза и ЕврАзЭС, если у нас топливо будет дороже чем в РФ субсидированное топливо, хлынет на наш рынок, помню в начале 90х как то топливо у нас оказалось дешевле (наверное из за неопытности нашего правительства) чем в РФ, так тогда из Казахстана потянулись колоны гружённых автомобилей с топливом в сторону РФ впервые видел даже заправщики времен ВОВ (наверное с НЗ), так что ребята надо пользоваться моментом, пока мы дружим, а свое топливо продавать по мировым ценам в то же РФ и им хорошо, они будут изображать статус великой державы и мы с прибылью, разве же это плохо? как и с мясом покупаем в аргентине и других странах а продаем РФ.