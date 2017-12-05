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§ NG.kz
После публикации "НГ" полицейские нашли водителя, которая чуть не сбила женщину с коляской в Костанае
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 30647
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 05.12.17 - 10:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
29 ноября пользователь сайта под ником Владимир выложил на сайте ng.kz в рубрике "Народные новости" запись видеорегистратора, на которой видно, как автомобиль Lifan на ул. Каирбекова в Костанае чуть не сбил женщину с коляской.
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§ 13 - тый
Re: После публикации "НГ" полицейские нашли водителя,...
13 - тый


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 129
Регистрация: 29.10.12
Отправлено: 05.12.17 - 10:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Справедливо. А еще необходимо было применить статью о оставлении места ДТП т.к. в записи отчетливо видно что лифпн задел газель и видимо повредил себе зеркало, плюс опасное вождение. Сдесь не одна статья а целый букет, если честно
Профайл

Житель
Re: После публикации "НГ" полицейские нашли водителя,...




Отправлено: 05.12.17 - 10:54
Комментарий удален модератором.

§ Серый волк
Re: После публикации "НГ" полицейские нашли водителя,...
Серый волк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 9197
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 05.12.17 - 11:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
13 - тый:
Сдесь не одна статья а целый букет, если честно

А вас не удивляет, что знаки устаревшей конструкции, установлены странно и разметка пешеходного перехода полностью отсутствует?
По факту нужно заводить уголовное дело по факту халатности организации обслуживающей улицу и по факту преступной халатности сотрудников автодорожной инспекции не составивших протокол по факту обнаружения нарушений в разметке опасных для жизни граждан.
Профайл

0303
Re: После публикации "НГ" полицейские нашли водителя,...




Отправлено: 05.12.17 - 12:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Лучше бы водителя газели оформили за создание аварийной ситуации!!!!

Ник
Re: После публикации "НГ" полицейские нашли водителя,...




Отправлено: 05.12.17 - 12:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Обоснуй, чем он создал аварийную ситуацию? Ты наверное тот водила, который в лифане ехал))))?

Всем общий
Re: После публикации "НГ" полицейские нашли водителя,...




Отправлено: 05.12.17 - 13:02
Комментарий удален модератором.

0303
Re: После публикации "НГ" полицейские нашли водителя,...




Отправлено: 05.12.17 - 13:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Водитель газели не должен был останавливаться, т.к. Согласно ПДД
14.1 Водитель транспортного средства уступает дорогу пешеходам, переходящим проезжую часть дороги его направления движения по нерегулируемому пешеходному переходу.
14.2
Если перед нерегулируемым пешеходным переходом остановилось или замедлило движение транспортное средство, то водители других транспортных средств, движущихся по соседним полосам, могут продолжать движение лишь убедившись, что перед остановившимся или замедлившим движение транспортным средством нет пешеходов.
Девушка с коляской вышла не с его направления!!!!! Она даже до середины не дошла. Он должен был ехать!!!! А у нас 90% водители "чайники". Увидели пешехода, ещё даже не переходящего, а который стоит!!!!! на тротуаре и все 4 полосы останавливаются, потому что правил не знают!!!!!
На нерегулируемых пешеходных переходах пешеходы выходят на проезжую часть дороги после того, как оценят расстояние до приближающихся транспортных средств, их скорость и убедятся, что переход будет для них безопасен. А не выпрыгивать перед машиной!!!! Лично я никогда не останавливаюсь!!!!

340
Re: После публикации "НГ" полицейские нашли водителя,...




Отправлено: 05.12.17 - 14:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Знаток правил, а ты знаешь соблюдение дистанции???

§ Shegendalf
Re: После публикации "НГ" полицейские нашли водителя,...
Shegendalf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 125
Регистрация: 11.01.07
Отправлено: 05.12.17 - 14:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Серый волк:
по факту преступной халатности сотрудников автодорожной инспекции не составивших протокол по факту обнаружения нарушений в разметке опасных для жизни граждан.

Хоть кто-то вспомнил что %%%%%% должны это делать. Браво!

[Исправлено: DrDjekel, 05.12.2017 - 14:58]
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1952
Re: После публикации "НГ" полицейские нашли водителя,...




Отправлено: 05.12.17 - 15:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Shegendalf:
Хоть кто-то вспомнил что %%%%%% должны это делать. Браво!

несколько раз побывал в авариях. И каждый раз видел, что автоинспектор рисовал схему ДТП с учетом сегодняшних реалий. На дату совершения ДТП. Наверное, так и должно быть. И не надо придумывать отмазки и расширять круг участников ДТП. Газель едет по своей полосе, никому не мешая.

Болат
Re: После публикации "НГ" полицейские нашли водителя,...




Отправлено: 05.12.17 - 15:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Почему за столкновение транспортных средств не оформили. Видно же как часть зеркала отлетает после удара об кузов. Наверно расписание.
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