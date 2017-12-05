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§ NG.kz
В Костанае пройдет сельскохозяйственная ярмарка - предпоследняя в этом году
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 30644
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 05.12.17 - 11:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Свои товары представят 150 сельхозпроизводителей из Костаная и 11 районов области. Цены обещают такие же, как и на прошлой ярмарке, - на 25-30% ниже рыночных. Всего выставят около 130 тонн различной продукции, в том числе 28-30 тонн мяса.
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1501
Re: В Костанае пройдет сельскохозяйственная ярмарка -...




Отправлено: 05.12.17 - 11:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
курицу по 700-900.
странно. это циферный покупает по 300 и на ярмарке продает?
крутой бизмесмен,

342
Re: В Костанае пройдет сельскохозяйственная ярмарка -...




Отправлено: 05.12.17 - 11:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Говорят одни цены, продают по ценам выше, и вовсе не дешевле. Ажиотаж для народа, пыль в глаза

§ Серый волк
Re: В Костанае пройдет сельскохозяйственная ярмарка -...
Серый волк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 9197
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 05.12.17 - 11:54
Комментарий удален модератором.
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Читатель 1
Re: В Костанае пройдет сельскохозяйственная ярмарка -...




Отправлено: 05.12.17 - 12:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Архаика....полнейшая))

Народный контроль
Re: В Костанае пройдет сельскохозяйственная ярмарка -...




Отправлено: 05.12.17 - 12:10
Комментарий удален модератором.

§ Добринцофф
Re: В Костанае пройдет сельскохозяйственная ярмарка -...
Добринцофф


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 5605
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 05.12.17 - 12:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Серый волк:
Люди из цивилизованных стран на такие дикие восточные базары в тур поездки ездят посмотреть и поснимать для удовольствия.

Если чё то В Москве то-же ярмарки ,устраивают.
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Народный контроль
Re: В Костанае пройдет сельскохозяйственная ярмарка -...




Отправлено: 05.12.17 - 12:14
Комментарий удален модератором.

§ Медный
Re: В Костанае пройдет сельскохозяйственная ярмарка -...
Медный


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1401
Регистрация: 21.03.17
Отправлено: 05.12.17 - 12:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Добринцофф:

ну так никто и не претендует надо думать... мы же один народ... не уж то вы думаете что за 25 лет можно одних сделать цивилизованными, а других...?
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§ Медный
Re: В Костанае пройдет сельскохозяйственная ярмарка -...
Медный


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1401
Регистрация: 21.03.17
Отправлено: 05.12.17 - 12:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Добринцофф:

хотя моё утверждение спорное... однажды получилось! только вот обычно исключение подтверждает правило :-x
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гость
Re: В Костанае пройдет сельскохозяйственная ярмарка -...




Отправлено: 05.12.17 - 13:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
поехал покупать мясо, а оказалось там базарские, которые не продали свой нелеквид на рынке стараются пропихнуть там.

§ peshexod
Re: В Костанае пройдет сельскохозяйственная ярмарка -...
peshexod


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3294
Регистрация: 25.06.13
Отправлено: 05.12.17 - 13:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Никогда ничего там не покупал, оказалось зря, последний раз уже под занавес проходил мимо и прикупил кусок баранины, вкус просто волшебный, цена не намного но дешевле чем на базаре и к тому же меньше риска купить какое нибудь российское или ещё хуже дальнезарубежное.
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§ peshexod
Re: В Костанае пройдет сельскохозяйственная ярмарка -...
peshexod


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3294
Регистрация: 25.06.13
Отправлено: 05.12.17 - 13:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Читатель 1:
Архаика....полнейшая))

Если чо, то ехайте в Голландию и посмотрите как заставляют бедолаг-европейцев на базарах закупаться. :lol:
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