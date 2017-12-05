peshexod Re: В Костанае пройдет сельскохозяйственная ярмарка -... #11





(Полноправные пользователи) Сообщений: 3294

Регистрация: 25.06.13 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 13:26 Никогда ничего там не покупал, оказалось зря, последний раз уже под занавес проходил мимо и прикупил кусок баранины, вкус просто волшебный, цена не намного но дешевле чем на базаре и к тому же меньше риска купить какое нибудь российское или ещё хуже дальнезарубежное.