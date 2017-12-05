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§ NG.kz
Краснокнижных соколов нашли среди чемоданов в аэропорту Алматы
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 30644
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 05.12.17 - 11:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Казахстанские пограничники пресекли провоз из Казахстана в Катар краснокнижных соколов, передает корреспондент Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу ПС КНБ РК. Птиц обнаружили в пункте пропуска Международного аэропорта "Алматы" на рейсе сообщением "Алматы - Доха" при загрузки багажа.
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§ Медный
Re: Краснокнижных соколов нашли среди чемоданов в аэропорту...
Медный


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1401
Регистрация: 21.03.17
Отправлено: 05.12.17 - 11:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
что это за не патриоты продают ценности живой природы? :-o :-o :-o

и да
Цитата:
при загрузкЕ багажа


[Исправлено: Медный, 05.12.2017 - 11:45]
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§ peshexod
Re: Краснокнижных соколов нашли среди чемоданов в аэропорту...
peshexod


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3294
Регистрация: 25.06.13
Отправлено: 05.12.17 - 13:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Наурзумский заповедник, вроде только их перетрясли.
Хочу ошибаться.
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