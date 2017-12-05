elektron Re: Моя Деревенька и её окрестности. #9347





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Регистрация: 10.10.17 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 11:43 Цитата: Victor Yang:

Интересно. Получается, что 18 часов в неделю - это обязательные часы

Да нет же. 38 часов в неделю обязаловка. А то время, когда каждый должен находиться на рабочем месте. А остальные часы можешь работать на своё усмотрение. кто то как я, до 6-ти утра приходит,что бы пораньше уйти. Кто то к 10:00 только приходит, потом до 17:00-18:00 работает.

Остально позже, вечером если что.



[Исправлено: elektron, 05.12.2017 - 06:45]