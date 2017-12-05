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Куратор темы: drakon
Хохол
Re: Моя Деревенька и её окрестности.




Отправлено: 05.12.17 - 11:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
да брехун этот электромонтер.
пенс он.
картинку печатки вывел на монитор.
починяет он ее.

§ elektron
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 481
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 05.12.17 - 11:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
Интересно. Получается, что 18 часов в неделю - это обязательные часы

Да нет же. 38 часов в неделю обязаловка. А то время, когда каждый должен находиться на рабочем месте. А остальные часы можешь работать на своё усмотрение. кто то как я, до 6-ти утра приходит,что бы пораньше уйти. Кто то к 10:00 только приходит, потом до 17:00-18:00 работает.
Остально позже, вечером если что. ;-)

[Исправлено: elektron, 05.12.2017 - 06:45]
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§ Victor Yang
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 9890
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 05.12.17 - 11:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
Да нет же. 38 часов в неделю обязаловка. А то время, когда каждый должен находиться на рабочем месте

Ну я это и имел ввиду. Спасибо. Буду ждать подробностей вечером. :lol:
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Хохол
Re: Моя Деревенька и её окрестности.




Отправлено: 05.12.17 - 12:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
Ну я это и имел ввиду. Спасибо. Буду ждать подробностей вечером.


мутный ты тип. ни рыбы ни мясо. агент моссада похоже.

§ drakon
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 12784
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 05.12.17 - 12:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
kbkz1980:
Ах ну да,вам социал сухпоёк приносит
3 редиски помадор 2 охурца на закусь
И 30 бичпакетиков

Это всё - умножаеися на 2.
Нас то - двое... :lol: :oops: :-P
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ваще
Re: Моя Деревенька и её окрестности.




Отправлено: 05.12.17 - 12:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
kbkz1980:
Ах ну да,вам социал сухпоёк приносит


все проще . думаешь куда он в субботу ездит.
там бесплатно дают просроченное. он точку знает.
два мешка наберет и домой.

§ drakon
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 12784
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 05.12.17 - 12:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ваще:
там бесплатно дают просроченное. он точку знает.

Как и Завгар,точно так же... :lol: :oops: :-P :-x
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ваще
Re: Моя Деревенька и её окрестности.




Отправлено: 05.12.17 - 13:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Как и Завгар,точно так же...


не, он еще не на пенсии. не имеет по статусу брать просроченное.
только высший и первый сорт .
а так бы да, я мешков десять взял бы сразу.
чего бензин тратить каждый раз. он то дорогой у вас.

ваще
Re: Моя Деревенька и её окрестности.




Отправлено: 05.12.17 - 13:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
ну что, как думаешь. сегодня 5. 12
Лозанна, Швейцария. был я там.
собираются , нет три варианта,
под нейтральным -- не поедут.
без гимна - не поедут.
штраф - 100 млн дол. я бы не стал платить.
и все немцы ard со своим фильмом.
этот провокатор получил ДОРОГУЮ КВАРТИРУ И ИНФИНИТИ ПОСЛЕДНЕЙ МОДЕЛИ.
но этот подонок.. .. кончит плохо.. уверен...

§ drakon
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 12784
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 05.12.17 - 13:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ваще:
только высший и первый сорт .

Алекс,я вот только не вижу,никогда,
где пишется на этикетке- высший,
первый сорт? Подскажи,ры же - знаешь... :lol:
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Гость
Моя Деревенька и её окрестности.




Отправлено: 05.12.17 - 13:29
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