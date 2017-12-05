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Куратор темы: drakon
§ Vital
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5047
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 05.12.17 - 09:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Народный контроль.
Ты читаешь эту ветку?
Цены видела какие у них на овощи. Теперь сравни с нашими ценами и зарплатами. Чуствуешь разницу. Теперь прибавь что гсм и энергия будет продолжать рости у нас.
И ты постояно утверждаешь что у нас в власти сидят патриоты. Несмеши людей. У этих патриотов у всех счета за бугром и недвижимость.
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Гость
Моя Деревенька и её окрестности.




Отправлено: 05.12.17 - 09:52
Комментарий проходит проверку.

Гость
Моя Деревенька и её окрестности.




Отправлено: 05.12.17 - 09:55
Комментарий проходит проверку.

§ Victor Yang
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 9885
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 05.12.17 - 10:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital:
Цены видела какие у них на овощи. Теперь сравни с нашими ценами и зарплатами.

Так у них там Испания поблизости - оттуда и везут круглогодично. Цены на фрукты и овощи сравнимы с нашими. Вот только доходы не сравнимы.
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