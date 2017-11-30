Цитата: dandiv:

У меня на улице висит китайский светильник на 28 ватт уже лет семь или больше - работает отлично

Не исключено, бывает Если вы не сталкивались в производственных масштабах на крупных предприятиях с мегаваттными мощностями и совершенно разными условиями для дежурного, рабочего, аварийного освещения самых разных зон и категорий помещений разного производственного характера.

Почитайте тут немного попсы для обывателей о подделках. http://led-obzor.ru/svetodiodyi-cree-sravnivaem-original-poddelku

Изложено максимально понятно.

Если у вас будет использоваться китайчатина в тысячах экземпляров, то служба итр у вас точно без работы не останется.

А может и несолько бригад понадобится, чтоб параллельно с этим разбираться и устранять.

По этой причине в крупных производствах никогда и ничего китайского не используется. Потому как время и непрерывность серьёзных производств очень больших денег стоит.

я даже представить боюсь развитую систему крупного предприятия где масса вакуумников на ВВ, больше сотни будут на китайчатине работать. Это кошмарный сон.

Могу как нибудь рассказать где на все огромное предприятие в европе затесался один китайский SNMP адаптер, (блок размером с пачку сигарет) который немцы заказали в китае и контролировали производство.

из-за его работы чуть не встала энергетика одного очень важного производства. Хорошо у персонала хватило квалификации не верить показаниям дистанционно и просто отключить эту висевшую уродину. А могли бы и обрубить всё поверив показаниям блока на непрерывном производстве.



[Исправлено: Серый волк, 04.12.2017 - 19:11]