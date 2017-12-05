Vital Re: Моя Деревенька и её окрестности. #9331





(Полноправные пользователи) Сообщений: 5047

Регистрация: 09.02.12 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 09:51 Народный контроль.

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Цены видела какие у них на овощи. Теперь сравни с нашими ценами и зарплатами. Чуствуешь разницу. Теперь прибавь что гсм и энергия будет продолжать рости у нас.

И ты постояно утверждаешь что у нас в власти сидят патриоты. Несмеши людей. У этих патриотов у всех счета за бугром и недвижимость.