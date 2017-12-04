Цитата: Народный контроль:

Как то мне надо обратиться в ваши правоохранительные органы по вопросу разжигания вами межнациональной розни с территории Германии., и так же использования рабочего времени для этого. Думаю что они проведут расследование и ответят мне. Не откладывая в долгий ящик,займусь этим завтра же!

- Правильно мыслишь девонька. Давно пора разобраться с осиным гнездом империализма. Надо гнать отсюда взашей этих не прошенных гостей. Пусть ноют с утра до вечера в своих эмигрантских журналах. Тоску свою там изливают.