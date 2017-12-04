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Куратор темы: drakon
§ elektron
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 476
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 04.12.17 - 23:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Так это их - не устроит. Они только-нахаляву

Так я угощаю :lol: Цитата:
kbkz1980:
,когда вишарник выкорчёвывать,а так самим не в лом убрать

Знаете есть такие растения, только бичи или химия помогает. Я предпочитаю химию ;-)
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§ drakon
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 12781
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 04.12.17 - 23:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Народный контроль:
Не откладывая в долгий ящик,займусь этим завтра же!

Послезавтра уезжаю в Данию. Тут рядом.
Електрон,ты давай - во Францию...
:lol: :-o :oops:
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§ elektron
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 476
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 05.12.17 - 00:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:

не могу, 16-го в любимый Египет улетаю 8-)
может Марика там встречу ;-)

[Исправлено: elektron, 04.12.2017 - 19:05]
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§ kbkz1980
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
kbkz1980


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3419
Регистрация: 23.05.16
Отправлено: 05.12.17 - 00:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
Знаете есть такие растения, только бичи или химия помогает. Я предпочитаю химию

Ну предпочетать можно шо угодно.
Не факт ,что после химии на этом месте помадоры или другие овощи вырастут, так чё химоза у меня идёт только вдоль забора,хмель и плющ убирает хорошо.
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§ drakon
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 12781
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 05.12.17 - 00:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
kbkz1980:
Не факт ,что после химии на этом месте помадоры или другие овощи вырастут,

Да не сажают тут помадоры,с капустой,отдыхают... :lol:
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§ elektron
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 476
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 05.12.17 - 00:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
kbkz1980:
Не факт ,что после химии на этом месте помадоры или другие овощи вырастут, так чё химоза у меня идёт только вдоль забора,хмель и плющ убирает хорошо

А я и писал ранее, что не для овощей и фруктов дачку использую. Там где то на фото ранее, можно увидеть 2-а алюминиевых ящиков (Hochbeet по немецки), так вот там я может ещё может что и посажу. Типа редиски, зелёного лука, петрушки или укропа. А остальное тольки травки :lol: Прошёлся раза 3-4 за год газонокосилкой и всё в порядке ;-) 8-)
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§ elektron
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 476
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 05.12.17 - 00:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
К тому же та химия что я использую, хоть и убивает всё и вся, но через 7-10-дней биологически сама себя исчезает, не знаю как правильно но типа того

[Исправлено: elektron, 04.12.2017 - 19:35]
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§ kbkz1980
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
kbkz1980


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3419
Регистрация: 23.05.16
Отправлено: 05.12.17 - 00:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Да не сажают тут помадоры,с капустой,отдыхают

Ах ну да,вам социал сухпоёк приносит
3 редиски помадор 2 охурца на закусь
И 30 бичпакетиков
:lol: :lol: :lol:
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§ elektron
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 476
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 05.12.17 - 01:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
kbkz1980:

Ну это как кому нравится ;-) Знакомые "снимают" дачу в обществе как у вас по нашему Verein, что то там выращивают. Но каждому своё :lol:
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§ elektron
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 476
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 05.12.17 - 01:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Редиска стоит центы 39 ил 49 за пучёк, огурец что то 60-90 центов ну и так прочее, выращивать себе в убыток. Разве что что бы сказать, вот с огорода своего 8-)
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§ kbkz1980
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
kbkz1980


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3419
Регистрация: 23.05.16
Отправлено: 05.12.17 - 01:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А я не про выгоду али убыток
А про то что физ труд облагораживает чела
А умственная работа за компом

Превращает в лысего и горбатого
Задумайтесь об ентом дядя на досуге :lol: :lol: :lol:
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Wiвеp.
Re: Моя Деревенька и её окрестности.




Отправлено: 05.12.17 - 01:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
ты давай - во Францию.

Цитата:
drakon:
уезжаю в Данию.

Ладно :lol: , махану в Москву :lol: :lol: :lol: :lol:

§ Обликоморале
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4212
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 05.12.17 - 07:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:

Ну все Электроник, ты попал в разработку. Будешь хорошо себя вести, не быть тебе лысым и горбатым 8-)
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1952
Re: Моя Деревенька и её окрестности.




Отправлено: 05.12.17 - 08:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Народный контроль:
Как то мне надо обратиться в ваши правоохранительные органы по вопросу разжигания вами межнациональной розни с территории Германии., и так же использования рабочего времени для этого. Думаю что они проведут расследование и ответят мне. Не откладывая в долгий ящик,займусь этим завтра же!

- Правильно мыслишь девонька. Давно пора разобраться с осиным гнездом империализма. Надо гнать отсюда взашей этих не прошенных гостей. Пусть ноют с утра до вечера в своих эмигрантских журналах. Тоску свою там изливают. :-) :-( ;-) :lol: :-o :oops: :-P :-x

§ Victor Yang
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 9885
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 05.12.17 - 09:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Хохол:
Даже Янговичу хорошо досталось сегодня.

Это где мне досталось?
Цитата:
elektron:
Не для овощей и фруктов

Ну это столичное (московское) понимание дачи :lol: .Цитата:
elektron:
с облачка

Персонаж, похоже, совсем не понимает что такое облачное хранилище.
Цитата:
elektron:
Вот мой рабочий кабинет

Проектируешь что ли?

[Исправлено: Victor Yang, 05.12.2017 - 09:34]
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