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§ NG.kz
Шаг влево, шаг вправо - мрак
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 30639
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 30.11.17 - 09:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В областном центре по-прежнему безопасно ходить только по главным улицам. К счастью, теперь не только в центре Костаная. Сегодня хорошо освещены пр. Аль-Фараби, ул. Баймагамбетова, Тауелсиздик, Гагарина, Каирбекова, Карбышева, Воинов-Интернационалистов.
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§ Серый волк
Re: Шаг влево, шаг вправо - мрак
Серый волк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 9194
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 04.12.17 - 22:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
dandiv:
У меня на улице висит китайский светильник на 28 ватт уже лет семь или больше - работает отлично

Не исключено, бывает :lol: Если вы не сталкивались в производственных масштабах на крупных предприятиях с мегаваттными мощностями и совершенно разными условиями для дежурного, рабочего, аварийного освещения самых разных зон и категорий помещений разного производственного характера.
Почитайте тут немного попсы для обывателей о подделках. http://led-obzor.ru/svetodiodyi-cree-sravnivaem-original-poddelku
Изложено максимально понятно.
Если у вас будет использоваться китайчатина в тысячах экземпляров, то служба итр у вас точно без работы не останется.
А может и несолько бригад понадобится, чтоб параллельно с этим разбираться и устранять.
По этой причине в крупных производствах никогда и ничего китайского не используется. Потому как время и непрерывность серьёзных производств очень больших денег стоит. ;-)
я даже представить боюсь развитую систему крупного предприятия где масса вакуумников на ВВ, больше сотни будут на китайчатине работать. Это кошмарный сон. :lol:
Могу как нибудь рассказать где на все огромное предприятие в европе затесался один китайский SNMP адаптер, (блок размером с пачку сигарет) который немцы заказали в китае и контролировали производство.
из-за его работы чуть не встала энергетика одного очень важного производства. Хорошо у персонала хватило квалификации не верить показаниям дистанционно и просто отключить эту висевшую уродину. ;-) А могли бы и обрубить всё поверив показаниям блока на непрерывном производстве.

[Исправлено: Серый волк, 04.12.2017 - 19:11]
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§ dandiv
Re: Шаг влево, шаг вправо - мрак
dandiv


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 479
Регистрация: 03.12.09
Отправлено: 05.12.17 - 07:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Серый волк:
Серый волк

Так Вы так и не ответили - какие качественные производители. И кстати - сейчас разве что-то из техники производится не в Китае?
Профайл

1952
Re: Шаг влево, шаг вправо - мрак




Отправлено: 05.12.17 - 08:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
dandiv:
Так Вы так и не ответили - какие качественные производители. И кстати - сейчас разве что-то из техники производится не в Китае?

Большая просьба к модераторам. Отправляйте сразу в игнор всякие там расспросы к друг другу. Считать это слабым ходом комментатора. Пусть переписываются в личке. :-o :oops: :-P

Омар
Re: Шаг влево, шаг вправо - мрак




Отправлено: 05.12.17 - 09:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ура, по нашей улице Тобольской с двух сторон установили новые опоры (столбы) и заменили электропровода на новые. Когда появятся уличные освещения не знаем, ждемссс.

ГостьЯ
Re: Шаг влево, шаг вправо - мрак




Отправлено: 05.12.17 - 10:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
dandiv:
Только уже есть фонари, которые моргают непонятно как..

Ну и ладно, проморгаются да перестанут, главное же, что освещение есть...

Гость
Шаг влево, шаг вправо - мрак




Отправлено: 05.12.17 - 10:18
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