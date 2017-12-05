/ Список форумов » Общие форумы » Свободные темы
≡  Флуд и оффтопик (часть 3)		Новые сообщения • Поиск
 
 
Ответить Новый топик
Страница 595 из 595«1...593594595
§ Медный
Re: Флуд и оффтопик часть 3
Медный


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1394
Регистрация: 21.03.17
Отправлено: 05.12.17 - 01:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
ууууууххууууу!


:innocent: :innocent: :innocent: каеф
Профайл

§ Обликоморале
Re: Флуд и оффтопик часть 3
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4212
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 05.12.17 - 07:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:

Что Марик, обижают?
Да забей, игнорь, атстанут супостаты.
У тебя зато теперь есть Виза Классик.
Пусть завидуют.
Профайл

Гость
Флуд и оффтопик (часть 3)




Отправлено: 05.12.17 - 09:35
Комментарий проходит проверку.

Гость
Флуд и оффтопик (часть 3)




Отправлено: 05.12.17 - 10:01
Комментарий проходит проверку.
Ответить Новый топик
Страница 595 из 595«1...593594595
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Перед отправкой сообщения, ознакомьтесь с полным текстом Правил.
Заметили опечатку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]
Защитный код:

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 8, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 8
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы можете голосовать

XML / RSS
Авторизация
 
Номера телефонов города Костанай
 
Реклама
 
 
 

Сейчас на сайте
Гостей: 136
Пользователей: 3
Всего: 139

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта. Без соглашения допускается только цитирование материалов (1-2 предложения) с гиперссылкой (названием статьи в виде активной ссылки на ее адрес на сайте www.ng.kz).
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2017
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2017
^ Наверх