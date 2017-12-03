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§ NG.kz
Казахстанские школьники присоединятся ко всемирной акции "Час кода"
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 30638
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 03.12.17 - 17:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Акция пройдёт с 4 по 10 декабря. В 2000 общеобразовательных школах и университетах будут проходить уроки информатики. Кроме того, любой казахстанец может пройти самостоятельный урок, заполнив анкету на сайте.
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прогер
Re: Казахстанские школьники присоединятся ко всемирной акции...




Отправлено: 03.12.17 - 17:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
это что, они в майнкрафте кодить будут?
Рука-лицо
:-x

* Медный
Re: Казахстанские школьники присоединятся ко всемирной акции...
Медный


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1394
Регистрация: 21.03.17
Отправлено: 03.12.17 - 22:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ахаха. оказывается выполнение алгоритмов и создание алгоритмов из блоков это программинг.
Срочно тербую "бывалого" на арену :lol:
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кустанаец 1
Re: Казахстанские школьники присоединятся ко всемирной акции...




Отправлено: 04.12.17 - 08:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Школы имени Назарбаева, лицеи, площади, улицы, университет, аэропорт, площадь елбасы, детские садики, праздники, день рождения Астаны совпадает с днем рождения президента . Действительно так необходимо для жизни жителей Казахстана столько всего хвалебного? В детстве я уверен и его скромности учили. В России тоже такой маразм присутствует ? В Германии точно нет такого

андрей
Re: Казахстанские школьники присоединятся ко всемирной акции...




Отправлено: 04.12.17 - 10:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А школьников спросили , оно им надо ???Что у вас за привычка в зависимость с детства ставить людей .

Максим
Re: Казахстанские школьники присоединятся ко всемирной акции...




Отправлено: 04.12.17 - 12:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Что за ВАТА!!!??? и близко нет ни какого написания кода. Просто покажите как вывести на экран "Привет, Мир!!!" как вывести геоместические фигуры и решить примитивный математический пример. И этого будет достаточно любому школьнику чтобы вдохновиться и увлечься либо понять что это не его. А это все просто рекламная акция игры Майнкрафт.

Сергей
Re: Казахстанские школьники присоединятся ко всемирной акции...




Отправлено: 04.12.17 - 13:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вы уверены, что обсуждаете ту тему? Здесь нет манкрафта и он даже не указан в партнерах данного мероприятия. По личному опыту скажу, что и детям и взрослым Час кода нравится.

§ joe
Re: Казахстанские школьники присоединятся ко всемирной акции...
joe


(Пользователи)
Сообщений: 18
Регистрация: 13.01.15
Отправлено: 04.12.17 - 21:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Максим:
Просто покажите как вывести на экран "Привет, Мир!!!" как вывести геоместические фигуры и решить примитивный математический пример. И этого будет достаточно любому школьнику чтобы вдохновиться и увлечься либо понять что это не его.

Не достаточно... Этого недостаточно и чтобы увлечься и чтобы понять, что это не его. Ученики и так на уроках выводят и "Hello World!" и решают примитивные примеры и строят геометрические фигуры. А вот познакомиться с новым исполнителем, получить базовые навыки блочного программирования (что не будет лишним на уроках робототехники) и просто повеселиться лишним уж точно не будет.
"Предмет математики настолько серьезен, что полезно не упустить случая сделать его немного занимательным"
Б. Паскаль
То же можно сказать и про информатику
Профайл

* Медный
Re: Казахстанские школьники присоединятся ко всемирной акции...
Медный


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1394
Регистрация: 21.03.17
Отправлено: 05.12.17 - 00:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Видать мало кто осилил пройти тест :lol:
На официальном сайте указаны способы участия в "часе", спонсор code.org переходим к ним... и попадаем в игру майнкрафт, где блочно нужно "писать"(составлять) алгоритм действий персонажа...
Можно посмотреть как же пишется код сих действий.. вкладка присутствует
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