Цитата: kbkz1980:

Не факт ,что после химии на этом месте помадоры или другие овощи вырастут, так чё химоза у меня идёт только вдоль забора,хмель и плющ убирает хорошо

А я и писал ранее, что не для овощей и фруктов дачку использую. Там где то на фото ранее, можно увидеть 2-а алюминиевых ящиков (Hochbeet по немецки), так вот там я может ещё может что и посажу. Типа редиски, зелёного лука, петрушки или укропа. А остальное тольки травки Прошёлся раза 3-4 за год газонокосилкой и всё в порядке