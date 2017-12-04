Цитата: bgb:

скажите спасибо модерам, что не пропускают здесь статьи из российских газет и инфо-порталов...

Что то я не пойму! Вот скопировала с инета:

У нас вроде бы как отменили или как?



Водителям на зимней резине грозит наказание, если у них нет наклейки.



С 1 декабря 2017 года водителям, которые не поставили знак «Шипы» после замены летних шин на зимние шипованные, грозит штраф на сумму 500 рублей. Наклейка в виде буквы «Ш» в красном треугольнике стала обязательной ещё в апреле, но новые требования вступили в силу только сейчас.



Знак указанного формата следует наносить «сзади транспортного средства» — к примеру, на заднее стекло (снаружи или внутри), на дверь и крышу багажника, бампер, тент или заднюю крышку кузова.