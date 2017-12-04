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§ NG.kz
В Костанае суд вынес приговор по делу о жестоком убийстве пенсионера
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 30638
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 04.12.17 - 18:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Идея ограбить соседа-пенсионера принадлежала Оксане ДОРОЖКИНОЙ. Однако это обстоятельство не помешало получить ей самый меньший, по сравнению с ее подельниками, срок. Суд счел, что убивали Владимир БЫКОВ и Олег КОНЬШИН, а женщина лишь прихватила с места кое-какие ценности и помогла поджечь труп.
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§ bgb
Re: В Костанае суд вынес приговор по делу о жестоком убийстве...
bgb


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3760
Регистрация: 23.05.12
Отправлено: 04.12.17 - 23:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
господа россияне!
я так рад, что в россии такой проблемы нет! там сплошь мирные, умные и трудолюбивые люди собрались... прям хочется верить в ваше светлое будущее! 8-)
теперь вы тут собрались, чтобы позлорадствовать? какую ответную реакцию вы ожидаете? что мы тут начнем рвать волосы и плакать? а потом восхищаться низким криминогенным уровнем и справедливым правосудием в россии?
скажите спасибо модерам, что не пропускают здесь статьи из российских газет и инфо-порталов...
я уже задавал тут вопрос: на каких российских сайтах вы под своими никами так же умничаете? там-то вам быстро вам подобные рот заткнут...
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Леший
Re: В Костанае суд вынес приговор по делу о жестоком убийстве...




Отправлено: 04.12.17 - 23:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В каждой теме есть человек который переводит стрелки. Я вот не пойму причём тут россияне если осудили убийц в Костанае.

Народный контроль
Re: В Костанае суд вынес приговор по делу о жестоком убийстве...




Отправлено: 04.12.17 - 23:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
bgb:
скажите спасибо модерам, что не пропускают здесь статьи из российских газет и инфо-порталов...

Что то я не пойму! Вот скопировала с инета:
У нас вроде бы как отменили или как?

Водителям на зимней резине грозит наказание, если у них нет наклейки.

С 1 декабря 2017 года водителям, которые не поставили знак «Шипы» после замены летних шин на зимние шипованные, грозит штраф на сумму 500 рублей. Наклейка в виде буквы «Ш» в красном треугольнике стала обязательной ещё в апреле, но новые требования вступили в силу только сейчас.

Знак указанного формата следует наносить «сзади транспортного средства» — к примеру, на заднее стекло (снаружи или внутри), на дверь и крышу багажника, бампер, тент или заднюю крышку кузова.

Народный контроль
Re: В Костанае суд вынес приговор по делу о жестоком убийстве...




Отправлено: 04.12.17 - 23:39
Комментарий удален модератором.

* elektron
Re: В Костанае суд вынес приговор по делу о жестоком убийстве...
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 475
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 05.12.17 - 00:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
54+:
мне 54, к сожалению еще ни одного не встретил.

Везёт значит, но может и как в другой статье в 74 не повезти. Но это уже как судьба распорядится
Это как в анекдоте: Здесь мин нет, табличка на могилке, сапёр Сидоров

[Исправлено: elektron, 04.12.2017 - 19:19]
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