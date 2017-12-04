Цитата: афро:

Турбо:

к сожалению, не все уехали, с 90х уже грозятся уехать, все на чемоданах сидят.



К сожалению если все нормальные уедут, то останутся тока такие как в этой статье.

мне 54, к сожалению еще ни одного не встретил.