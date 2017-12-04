/ Список форумов » Общие форумы » Свободные темы
≡ Моя Деревенька и её окрестности.		Новые сообщения • Поиск
 
 
Ответить Новый топик
Страница 621 из 621«1...619620621
Куратор темы: drakon
§ drakon
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 12777
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 04.12.17 - 22:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Все просто:
самое жесткое порно как известно в мире- немецкое.

Видимо на себе - испытал... :lol: :oops:
Профайл

§ drakon
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 12777
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 04.12.17 - 22:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
А твои фото с радикала, сюда залитые, не ынтернет штоли?))

ОМ, ты тоже видики на радикале - смотриш?... :lol: :-o
Профайл

Гость
Моя Деревенька и её окрестности.




Отправлено: 04.12.17 - 22:42
Комментарий проходит проверку.

§ kbkz1980
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
kbkz1980


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3413
Регистрация: 23.05.16
Отправлено: 04.12.17 - 22:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
Вот счас ещё пару фоток с облачка загружу, если можно

Да ни сысняйся,скыдывай свои фотокарточки
Позыркаем,поржом :lol:
Профайл

* elektron
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 467
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 04.12.17 - 22:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
kbkz1980:

Да пожалуйста

. Вот сегодня утром на работу приехал :lol:
Профайл

* elektron
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 467
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 04.12.17 - 23:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вот мой рабочий кабинет и оса, чудом выжившая :lol: Правда позже я её на волю отпустил :-x




Профайл

* elektron
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 467
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 04.12.17 - 23:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А это я сегодня на дачке опять ;-) Забыл с бочки воду слить, но ещё потеплеет :-P
Из колодца думаю на будущее туалет соорудить, пока биологическим обходился, но с гостями не очень удобно получается ;-)
а вообще нужно ещё и напиться и в потолок поплювать :-P












да и кое что в порядок привести.
Да ты кстати права, жить там не очень ;-) Но на одну две ночи очень даже сгодится 8-)
Профайл
Ответить Новый топик
Страница 621 из 621«1...619620621
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Перед отправкой сообщения, ознакомьтесь с полным текстом Правил.
Заметили опечатку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]
Защитный код:

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 13, из них зарегистрированных: 2 и гостей: 11
Зарегистрированные пользователи: elektron, 112

Вы можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы можете голосовать

XML / RSS
Авторизация
 
Номера телефонов города Костанай
 
Реклама
 
 
 

Сейчас на сайте
Гостей: 142
Пользователей: 2
Всего: 144

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта. Без соглашения допускается только цитирование материалов (1-2 предложения) с гиперссылкой (названием статьи в виде активной ссылки на ее адрес на сайте www.ng.kz).
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2017
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2017
^ Наверх