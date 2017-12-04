elektron Re: Моя Деревенька и её окрестности. #9307





(Полноправные пользователи) Сообщений: 467

Регистрация: 10.10.17 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 23:11 А это я сегодня на дачке опять Забыл с бочки воду слить, но ещё потеплеет

Из колодца думаю на будущее туалет соорудить, пока биологическим обходился, но с гостями не очень удобно получается

а вообще нужно ещё и напиться и в потолок поплювать

























да и кое что в порядок привести.

Да ты кстати права, жить там не очень Но на одну две ночи очень даже сгодится