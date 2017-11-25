FACEBOOK.COM: «Орысша білмеймін» деп, орыстілділерді қазақша сөйлетуге болады» («Русскоязычным надо говорить: «Я не знаю по-русски», тогда они научатся казахскому») - Журналист Жолымбет МАКИШ предложил метод, как научить русскоязычных говорить на казахском.



Цитата: «Есть простой способ, который я сам часто использую. Если к вам кто-нибудь обратится на русском, вы отвечаете: «Я не знаю русский, говорите по-казахски», тогда этот человек либо заговорит на казахском, либо будет стоять с раскрытым от удивления ртом. Найдутся и такие, кто включит свой английский. У нас же трехъязычие, как никак. Но 80 процентов обратившихся на русском, переспросят на казахском - это точно!», - написал он на своей странице в Facebook.



Я считаю, это гениально.

Записал журналиста Жолымбет Макиш в специальный блокнотик, буду следить за творчеством.



QAZAQUNI.KZ: «Руза Бейсенбайтегі «Тіл жанашыры» Құрмет белгісімен марапатталды» («Руза Бейсенбайтеги награждена знаком почета «Тіл жанашыры») - На днях в Астане в библиотеке Первого президента - Елбасы награждали победителей республиканского конкурса «Тіл жанашыры-2017».



Цитата: В этом году грамоту «Тіл жанашыры» (Радетель языка) получили 37 деятелей, внесших вклад в развитие духовной, культурной и литературной сфер. Среди них президент компании «Саутс Ойл» Серикжан СЕЙТЖАНОВ, президент союза «Казахский КВН» Есен ЕЛЕУКЕНОВ, журналист Оксана ЛОСКУТОВА, певец Димаш КУДАЙБЕРГЕН и другие, а также активистка из Павлодара Руза БЕЙСЕНБАЙТЕГИ. Вручал награду руководитель аппарата президента Махмут КАСЫМБЕКОВ.



Показательно, я считаю, особенно учитывая чем и как отметилась данная активистка и патриотка языка.