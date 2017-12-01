NG.kz Схема движения автобусов №№ 8 и 10 изменится в Костанае с 1 декабря



Я робот

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Регистрация: 20.12.07 Я робот(Пользователи) Отправлено: - 08:30 - По маршруту автобуса № 8 с 1 декабря добавятся 10 новых остановок, - сообщил «НГ» механик ТОО "Компания STA” Дмитрий МЕТЕЛЬСКИЙ. - Автобус будет заходить на улицу Чекмарева и теперь в обе стороны будет ездить по ул. Достык.

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