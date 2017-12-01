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§ NG.kz
Схема движения автобусов №№ 8 и 10 изменится в Костанае с 1 декабря
NG.kz

Я робот
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Сообщений: 30638
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 01.12.17 - 08:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
- По маршруту автобуса № 8 с 1 декабря добавятся 10 новых остановок, - сообщил «НГ» механик ТОО "Компания STA” Дмитрий МЕТЕЛЬСКИЙ. - Автобус будет заходить на улицу Чекмарева и теперь в обе стороны будет ездить по ул. Достык.
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КСК
Re: Схема движения автобусов №№ 8 и 10 изменится в Костанае с 1...




Отправлено: 01.12.17 - 08:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Сделайте ,пожалуйста, прямой маршрут с КСК доКостанай Плаза!!!

Юрий
Re: Схема движения автобусов №№ 8 и 10 изменится в Костанае с 1...




Отправлено: 04.12.17 - 22:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Когда со второго Костаная можно будет на одном автобусе проехать на КСК.
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