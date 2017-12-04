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§ NG.kz
Руководство ФК «Тобол» защищает в суде свою честь, достоинство и деловую репутацию
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 30638
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 04.12.17 - 15:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Отправив жалобу на руководство ТОО "Футбольный клуб "Тобол" в несколько инстанций, его сотрудники нарвались сразу на 3 иска. В суд обратились директор ФК «Тобол», его заместитель и начальник юридического отдела.
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Ха
Re: Руководство ФК «Тобол» защищает в суде свою честь,...




Отправлено: 04.12.17 - 15:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Пономарев Сергей адвокат? На сайте Департамента юстиции Костанайской области в списке адвокатов, который обновлен 26 октября 2017 года, такого адвоката нет ))) Представитель по доверенности наверное.

* 112
Re: Руководство ФК «Тобол» защищает в суде свою честь,...
112


(Пользователи)
Сообщений: 7669
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 04.12.17 - 15:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Коммерсы сорятся..
Не оправдали доверия..
Это серьезно..
Главное что рынки работают, на Тобол плевать..
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Все просто
Re: Руководство ФК «Тобол» защищает в суде свою честь,...




Отправлено: 04.12.17 - 15:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Никогда не мог, что общего между замерзающими на рынках бабушками с лучком и соленьями, и зажравшимися до последней степени футболистами? Расскажи об этом в Италии или во Франции, как областные акимы деньги добывают для этих деляг. Стены стадионов сложатся от гомерического хохота тамошних болельщиков. Может все же прекратим этот бардак и химеру? И направим деньги, если они есть на другие благовидные дела!!!

Сабит
Re: Руководство ФК «Тобол» защищает в суде свою честь,...




Отправлено: 04.12.17 - 15:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
зря они это затеяли, может ведь вскрыться что то такое что интересно органам уголовного преследования, зря они так... надо было полюбовному все между собой решить, а не выносить общественности и суду...

Народный контроль
Re: Руководство ФК «Тобол» защищает в суде свою честь,...




Отправлено: 04.12.17 - 17:25
Комментарий удален модератором.

гость
Re: Руководство ФК «Тобол» защищает в суде свою честь,...




Отправлено: 04.12.17 - 17:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Адвокат он. Лицензию повторно получил в 2016 года. На сайте Минюста можете посмотреть

Тата
Re: Руководство ФК «Тобол» защищает в суде свою честь,...




Отправлено: 04.12.17 - 17:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Ха:
Пономарев Сергей адвокат? На сайте Департамента юстиции Костанайской области в списке адвокатов, который обновлен 26 октября 2017 года, такого адвоката нет ))) Представитель по доверенности наверное.

Почему же, там за номеров 192 он числится, Пономарев Сергей Юрьевич. Список обновлен на 13.11.17г.

Читатель 1
Re: Руководство ФК «Тобол» защищает в суде свою честь,...




Отправлено: 04.12.17 - 17:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну началось...))) вопрос с рынками - коварный вопрос, может там "порыться" хорошо??)))

Сеня
Re: Руководство ФК «Тобол» защищает в суде свою честь,...




Отправлено: 04.12.17 - 22:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Что то есть неестественно зловещее в позе Пономарева на первом снимке. Как будто укусить готовится

§ Житель Солнца
Re: Руководство ФК «Тобол» защищает в суде свою честь,...
Житель Солнца


(Пользователи)
Сообщений: 336
Регистрация: 21.06.11
Отправлено: 04.12.17 - 22:58
Комментарий удален модератором.
Профайл
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