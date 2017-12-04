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§ NG.kz
В Костанае суд вынес приговор по делу о жестоком убийстве пенсионера
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 30638
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 04.12.17 - 18:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Идея ограбить соседа-пенсионера принадлежала Оксане ДОРОЖКИНОЙ. Однако это обстоятельство не помешало получить ей самый меньший, по сравнению с ее подельниками, срок. Суд счел, что убивали Владимир БЫКОВ и Олег КОНЬШИН, а женщина лишь прихватила с места кое-какие ценности и помогла поджечь труп.
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Народный контроль
Re: В Костанае суд вынес приговор по делу о жестоком убийстве...




Отправлено: 04.12.17 - 18:08
Комментарий удален модератором.

Галина
Re: В Костанае суд вынес приговор по делу о жестоком убийстве...




Отправлено: 04.12.17 - 18:26
Комментарий удален модератором.

Вадим
Re: В Костанае суд вынес приговор по делу о жестоком убийстве...




Отправлено: 04.12.17 - 19:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
коренные Кустанайцы.

36+
Re: В Костанае суд вынес приговор по делу о жестоком убийстве...




Отправлено: 04.12.17 - 19:05
Комментарий удален модератором.

boran
Re: В Костанае суд вынес приговор по делу о жестоком убийстве...




Отправлено: 04.12.17 - 19:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Кто то здесь говорил, что все высококвалифицированные уже уехали..

пинкертон
Re: В Костанае суд вынес приговор по делу о жестоком убийстве...




Отправлено: 04.12.17 - 19:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Приговор неясен! Нет никакой справедливости! - закричал Коньшин после оглашения.
все предельно ясно !!! убили человека из-за "дозы"...что не ясно было в суде...тебе отдельно, пояснят на "зоне"...нужно было всем, по MAX....начислить...и правда, где справедливость? дедушку убили, а сами живые..и еще государство Вас будет содержать... :-x

Сергей
Re: В Костанае суд вынес приговор по делу о жестоком убийстве...




Отправлено: 04.12.17 - 20:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
boran:
Кто то здесь говорил, что все высококвалифицированные уже уехали..

Наша миграционка говорила. Высококвалифицированные уезжают, а гопники остаются...

§ Volonter
Re: В Костанае суд вынес приговор по делу о жестоком убийстве...
Volonter


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1289
Регистрация: 15.04.13
Отправлено: 04.12.17 - 20:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Быков - талантливый художник. Когда-то в здании Экспресса держал тату-кабинет. Тогда часто общались с ним... Вот уж не подумал бы, что превратится в такого отморозка, ведь правильный пацан был, хоть уже и с ходкой за плечами...
Убитому светлая память, а упырям - по всей строгости...
Профайл

Chezahren
Re: В Костанае суд вынес приговор по делу о жестоком убийстве...




Отправлено: 04.12.17 - 21:22
Комментарий удален модератором.

Турбо
Re: В Костанае суд вынес приговор по делу о жестоком убийстве...




Отправлено: 04.12.17 - 21:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
boran:
Кто то здесь говорил, что все высококвалифицированные уже уехали..

к сожалению, не все уехали, с 90х уже грозятся уехать, все на чемоданах сидят.

афро
Re: В Костанае суд вынес приговор по делу о жестоком убийстве...




Отправлено: 04.12.17 - 22:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Турбо:
к сожалению, не все уехали, с 90х уже грозятся уехать, все на чемоданах сидят.

К сожалению если все нормальные уедут, то останутся тока такие как в этой статье. Заслужили...

Товарищ Ын
Re: В Костанае суд вынес приговор по делу о жестоком убийстве...




Отправлено: 04.12.17 - 22:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
boran:
Кто то здесь говорил, что все высококвалифицированные уже уехали..


Скоро останутся только такие. Радуйся :lol:

* bgb
Re: В Костанае суд вынес приговор по делу о жестоком убийстве...
bgb


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3760
Регистрация: 23.05.12
Отправлено: 04.12.17 - 23:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Всем назначили конфискацию имущества и принудительное лечение от наркомании

а те, кому не назначают на зоне принудлечение, разрешают колоться? 8-)
Профайл

54+
Re: В Костанае суд вынес приговор по делу о жестоком убийстве...




Отправлено: 04.12.17 - 23:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
афро:
Турбо:
к сожалению, не все уехали, с 90х уже грозятся уехать, все на чемоданах сидят.

К сожалению если все нормальные уедут, то останутся тока такие как в этой статье.

мне 54, к сожалению еще ни одного не встретил.
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