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dandiv:
Современные светодиодные лампы делают так, что либо ток светодиодов превышен (к примеру лампа 10 ватт, а ее заставляют работать на 12 а то и выше), либо теплоотвод небольшой
Вы просто о качественных производителях наверное не слышали.
Ток для каждой модели диода является главным фактором.
И теплоотвод. Качество драйвера, (блока питания) и его деталей.
Цитата:
vofkakst:
Новые фонари на "отремонтированном" проспекте Абая периодически начинают моргать. Это тоже инновационные проекты или криворукие электрики? Или принимающих объект этот факт устраивает и он соответствует проекту?
Это явное свидетельство воровства денег. Когда вместо качественного источника уличного освещения закупается китайская имитация, фактически муляж осветительного прибора, собранный из деталей самого низкого качества.
Во общем ещё раз чудовищный ремонт на Абая вылезает во всей красе, теперь ещё и подмигивая!