Цитата: Маркс:

Кстати, с какого бодуна этот швейцар защитил фото чайки авторским правом? Может он чайке заплатил за позирование на своей фотке и теперь жаждет отбить свои бабки? Можно выступить адвокатом чайки и слупить с этого Марселя столько, чтобы он забыл про свое авторское право.

Вы правда не понимаете с чего весь кипиш? Дело же не авторском праве. А, как правильно заметил один из форумчан:

Цитата: 1504:

оплачен этот нехитрый труд о-о-о-о-очень нехило. Представьте себе только: ЗАРПЛАТА ЗА ДВА ГОДА: Данияр Акишев сообщил, что над её дизайном работали около двух лет дизайнеры НБ РК и Банкнотной фабрики. Вот это высший пилотаж! Два года кормиться за счёт государства, а потом ещё так подвести его (государство) под монастырь....

Что, нельзя было сделать выезд-другой за собственными фото на эти деньги? Что за халтура? Сделали "на от..вянь". Вот в чем дело.