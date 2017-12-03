joe Re: Казахстанские школьники присоединятся ко всемирной акции... #7





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Регистрация: 13.01.15 (Пользователи) Отправлено: - 21:09 Цитата: Максим:

Просто покажите как вывести на экран "Привет, Мир!!!" как вывести геоместические фигуры и решить примитивный математический пример. И этого будет достаточно любому школьнику чтобы вдохновиться и увлечься либо понять что это не его.

Не достаточно... Этого недостаточно и чтобы увлечься и чтобы понять, что это не его. Ученики и так на уроках выводят и "Hello World!" и решают примитивные примеры и строят геометрические фигуры. А вот познакомиться с новым исполнителем, получить базовые навыки блочного программирования (что не будет лишним на уроках робототехники) и просто повеселиться лишним уж точно не будет.

"Предмет математики настолько серьезен, что полезно не упустить случая сделать его немного занимательным"

Б. Паскаль

То же можно сказать и про информатику