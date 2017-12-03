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дуюду:
Так что, амдусциас, в пролете Ваша частность.
А вот и нет! Вы же сами признали, что не именно шевелюра на Вас произвела такое впечатление:
Цитата:
дуюду:
брутальности ему дают не волосы (я найду вам фото хлипких рокеров или новомодных псевдорэперов, бледных хлюпиков с длинными патлами, вон недавно один из США типичный, который загнулся от наркоты), а черты лица и его брутальное (непоколебимо-бесстрашный, спокойный взгляд) выражение лица (это помимо физической комплекции, которая носит внушающую амуницию и защиту).
Ну, так всё-таки дело не в шевелюре? Ваше же утверждение. Скажите прямо, что это манеры и движения заставляют что-то там подозревать. Хотя, человек женат и имеет трех сыновей.