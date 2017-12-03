Цитата: дуюду:

кто-либо из честных зареганных девушек и женщин нашего форума, может сказать слово "брутальность", глядя на Олега и его ... шевелюру.

И при чём же здесь шевелюра? Самые брутальные мужики были викинги, их все боялись до жути и в Старом свете и в Новом. Однако ж шевелюры они не стригли, даже ещё и косы заплетали. Это их брутальности не мешало.









И, кстати, раньше мужики вообще в юбках ходили. Хотя штаны первыми придумали шить еще неандертальцы, до сапиенсов как-то не сразу дошло, что можно две штанины гульфиком соединить. И ничего, мужики в юбках право на жизнь своей общины с мечом в руках у врага отвоевывали. А традиция космы стричь в историческом плане не так давно появилась. Так что, это всё очень относительные признаки мужественности.



[Исправлено: amduscias, 04.12.2017 - 11:34]