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≡ Челябинский хореограф Олег Иванов проводит в Костанае мастер-классы по танцу живота		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Челябинский хореограф Олег Иванов проводит в Костанае мастер-классы по танцу живота
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 30638
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 03.12.17 - 10:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Признаемся, сначала мы тоже удивились такому сочетанию – суровый челябинский танец живота. Так что, можно сказать, в ряды любительниц бэллидэнса влились из чистого любопытства. Кстати, именно любительниц – ни одного жителя города мужского пола, кроме нашего фотокора, на мастер-классе замечено не было.
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Гера
Re: Челябинский хореограф Олег Иванов проводит в Костанае...




Отправлено: 03.12.17 - 22:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital:
Вот чем походу надо заниматся. Булкотрясом. А я дурень работаю с утра до ночи.

меня лично возбуждает, то что он творит своим телом, тфу... тфу..что это со мной?

димон
Re: Челябинский хореограф Олег Иванов проводит в Костанае...




Отправлено: 03.12.17 - 22:26
Комментарий удален модератором.

§ kbkz1980
Re: Челябинский хореограф Олег Иванов проводит в Костанае...
kbkz1980


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3412
Регистрация: 23.05.16
Отправлено: 03.12.17 - 22:55
Комментарий удален модератором.
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§ 112
Re: Челябинский хореограф Олег Иванов проводит в Костанае...
112


(Пользователи)
Сообщений: 7669
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 04.12.17 - 00:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
1952:

я не это имел ввиду.

А что ты имеешь ввиду, глядя на танцора профессионала?
Меня например интересует только профессионализм буть то хореографа, будь то гимнаста..
Что касается личных качеств как и характера, меня это совсем например не должно беспокоить.
Они стали известными благодаря прежде всего профессионализму в спортивных дисциплинах.
И это очень похвально..
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дуюду
Re: Челябинский хореограф Олег Иванов проводит в Костанае...




Отправлено: 04.12.17 - 03:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Олег ИВАНОВ делает это без всякого ущерба для брутальности.
Я, конечно, понимаю деликатность журналистского языка, но кто-либо из честных зареганных девушек и женщин нашего форума, может сказать слово "брутальность", глядя на Олега и его ... шевелюру.

§ amduscias
Re: Челябинский хореограф Олег Иванов проводит в Костанае...
amduscias


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6205
Регистрация: 17.04.11
Отправлено: 04.12.17 - 11:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
дуюду:
кто-либо из честных зареганных девушек и женщин нашего форума, может сказать слово "брутальность", глядя на Олега и его ... шевелюру.

И при чём же здесь шевелюра? Самые брутальные мужики были викинги, их все боялись до жути и в Старом свете и в Новом. Однако ж шевелюры они не стригли, даже ещё и косы заплетали. Это их брутальности не мешало.




И, кстати, раньше мужики вообще в юбках ходили. Хотя штаны первыми придумали шить еще неандертальцы, до сапиенсов как-то не сразу дошло, что можно две штанины гульфиком соединить. И ничего, мужики в юбках право на жизнь своей общины с мечом в руках у врага отвоевывали. А традиция космы стричь в историческом плане не так давно появилась. Так что, это всё очень относительные признаки мужественности.

[Исправлено: amduscias, 04.12.2017 - 11:34]
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Павел
Re: Челябинский хореограф Олег Иванов проводит в Костанае...




Отправлено: 04.12.17 - 11:39
Комментарий удален модератором.

дуюду
Re: Челябинский хореограф Олег Иванов проводит в Костанае...




Отправлено: 04.12.17 - 16:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
amduscias:
И при чём же здесь шевелюра?

А еще были в позднем средневековье копии длинных кудрявых волос (парики там у баронов, маркизов, судей) и они не говорили о брутальности носителя. Я смотрю на викинга (актера на вашем фото) и брутальности ему дают не волосы (я найду вам фото хлипких рокеров или новомодных псевдорэперов, бледных хлюпиков с длинными патлами, вон недавно один из США типичный, который загнулся от наркоты), а черты лица и его брутальное (непоколебимо-бесстрашный, спокойный взгляд) выражение лица (это помимо физической комплекции, которая носит внушающую амуницию и защиту). Викинги потому и были бесстрашными, что их вера в посмертную Валгаллу давала им сил "забирать свое" с мечом. А у Олега эти движения на видео, эта прическа, нет тут брутальности. Так что, амдусциас, в пролете Ваша частность.

§ amduscias
Re: Челябинский хореограф Олег Иванов проводит в Костанае...
amduscias


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6205
Регистрация: 17.04.11
Отправлено: 04.12.17 - 21:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
дуюду:
Так что, амдусциас, в пролете Ваша частность.

А вот и нет! Вы же сами признали, что не именно шевелюра на Вас произвела такое впечатление:
Цитата:
дуюду:
брутальности ему дают не волосы (я найду вам фото хлипких рокеров или новомодных псевдорэперов, бледных хлюпиков с длинными патлами, вон недавно один из США типичный, который загнулся от наркоты), а черты лица и его брутальное (непоколебимо-бесстрашный, спокойный взгляд) выражение лица (это помимо физической комплекции, которая носит внушающую амуницию и защиту).

Ну, так всё-таки дело не в шевелюре? Ваше же утверждение. Скажите прямо, что это манеры и движения заставляют что-то там подозревать. Хотя, человек женат и имеет трех сыновей.
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