Да Дракош, что тут творится, ужас! А ты говоришь, бойкот Нельзя в баньку отлучится



Цитата: Victor Yang:

Какой-то неумный самозванец. Можно было и ник в точности скопировать

Зачем подсказываешь ! Цитата: Victor Yang:

У тебя там что - дача в НАШЕМ понимании???!!!

Ну как тебе объяснить, что бы коротко Для души. Холодными зимними или тёплыми летними да и другими вечерами, когда один, или с друзьями и (или) знакомыми романтично посидеть. В потолок поплювать Не для овощей и фруктов (их можно круглый год за центы приобрести). Хотя пару плодоносных деревьев имеется. Да и так работы хватает.

Цитата: Все просто:

Все фото злектроновские с облака скачанные. Приятного отдыха!!!!)))))))

Вот счас ещё пару фоток с облачка загружу, если можно? Цитата: Все просто:

зачем ссылки? Предъява серьезная. Если электрический хочет реабилитироваться в глазах форумного обчества. То ему надо предьявить 5-7 подлинных фотографий злополучной дачи вместе с собой

Ты что такое вообще, кому то предъявы предъявлять, да ещё от лица всего форума?

Может тебе ещё и ключ от квартиры, где деньги лежат?

Цитата: Все просто:

самое жесткое порно как известно в мире- немецкое.как там люди живут?

Так не обязательно же на сантехника учится Цитата: Все просто:

Дракон может не знает, что в его стране плагиат строго карается по закону? Не высылай нам больше польские фотографии, а то тебе пльзень пльзень поляки сделают.

Да я тебе с облака не только на польском могу фоток на скидывать!