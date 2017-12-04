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≡ Моя Деревенька и её окрестности.		Новые сообщения • Поиск
 
 
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Куратор темы: drakon
§ drakon
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 12773
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 04.12.17 - 15:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Все просто:
Дракон выставляет с интернета

Никогда с интернета ничего не выставляю... :lol: :-o
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§ Victor Yang
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 9883
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 04.12.17 - 15:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Все просто:
Если электрический хочет реабилитироваться в глазах форумного обчества.

И что за "обчество" такое? В чём реабилитироваться? Его это фотки.
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Все просто
Re: Моя Деревенька и её окрестности.




Отправлено: 04.12.17 - 15:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:

Интересно это Цитата:
Все просто:

что за дятел?
Дракош, гоните его с деревеньки. Под моим ником стелиться.

Все просто
Re: Моя Деревенька и её окрестности.




Отправлено: 04.12.17 - 15:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Никогда с интернета ничего не выставляю... :lol: :-o

Видать польского языка не знаешь. Думаешь, проканает? Вывеску на магазине видел на польском языке. Как же так лоханулся?

§ Обликоморале
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4210
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 04.12.17 - 15:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Никогда с интернета ничего не выставляю...

Ха..впросак попал ))
А твои фото с радикала, сюда залитые, не ынтернет штоли?))
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Все просто
Re: Моя Деревенька и её окрестности.




Отправлено: 04.12.17 - 16:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
Ха..впросак попал ))
А твои фото с радикала, сюда залитые, не ынтернет штоли?))

Дракон может не знает, что в его стране плагиат строго карается по закону? Не высылай нам больше польские фотографии, а то тебе пльзень пльзень поляки сделают.

ваще
Re: Моя Деревенька и её окрестности.




Отправлено: 04.12.17 - 16:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Кирсан Илюмжинов, Друг степей - Калмык...


натюрлих. калмык. он всегда им был.

Все просто
Re: Моя Деревенька и её окрестности.




Отправлено: 04.12.17 - 16:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
самое жесткое порно как известно в мире- немецкое.
как там люди живут?

§ drakon
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 12773
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 04.12.17 - 18:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Все просто:
Вывеску на магазине видел на польском языке.

Значит фотал,когда в Польше - был.
Не думаю,что поляки до Радикала -
добрались... :lol: :oops: :-P
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§ drakon
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 12773
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 04.12.17 - 18:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Все просто:
как там люди живут?

Дольше,чем у вас... :lol: :oops: :-o
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Гость
Моя Деревенька и её окрестности.




Отправлено: 04.12.17 - 19:49
Комментарий проходит проверку.

Гость
Моя Деревенька и её окрестности.




Отправлено: 04.12.17 - 20:29
Комментарий проходит проверку.

* elektron
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 463
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 04.12.17 - 21:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Да Дракош, что тут творится, ужас! :-o А ты говоришь, бойкот :-) Нельзя в баньку отлучится

Цитата:
Victor Yang:
Какой-то неумный самозванец. Можно было и ник в точности скопировать

Зачем подсказываешь ! :lol: Цитата:
Victor Yang:
У тебя там что - дача в НАШЕМ понимании???!!!

Ну как тебе объяснить, что бы коротко ;-) Для души. Холодными зимними или тёплыми летними да и другими вечерами, когда один, или с друзьями и (или) знакомыми романтично посидеть. В потолок поплювать ;-) Не для овощей и фруктов (их можно круглый год за центы приобрести). Хотя пару плодоносных деревьев имеется. Да и так работы хватает.
Цитата:
Все просто:
Все фото злектроновские с облака скачанные. Приятного отдыха!!!!)))))))

Вот счас ещё пару фоток с облачка загружу, если можно? :-P Цитата:
Все просто:
зачем ссылки? Предъява серьезная. Если электрический хочет реабилитироваться в глазах форумного обчества. То ему надо предьявить 5-7 подлинных фотографий злополучной дачи вместе с собой

Ты что такое вообще, кому то предъявы предъявлять, да ещё от лица всего форума?
Может тебе ещё и ключ от квартиры, где деньги лежат? :-P
Цитата:
Все просто:
самое жесткое порно как известно в мире- немецкое.как там люди живут?

Так не обязательно же на сантехника учится :lol: Цитата:
Все просто:
Дракон может не знает, что в его стране плагиат строго карается по закону? Не высылай нам больше польские фотографии, а то тебе пльзень пльзень поляки сделают.

Да я тебе с облака не только на польском могу фоток на скидывать! :-P :lol:
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Страница 620 из 620«1...618619620
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