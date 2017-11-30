Цитата: dandiv:

но не для светодиодов - радиатор обязан быть горячим - значит отводит тепло.

У каждого светодиода есть технические характеристики. Где строго нормируется количество Люкс светового потока, и тепловыделение. Если светодиод не китайских левых заводов, где выжимают из отсталых технологий производства или имитируют качественные диоды реально подделывая корпуса известных мощных диодов. Подобную продукцию в странах третьего мира, можно найти в любом магазине светодиодного освещения. Вам предложат массу диодов, приборов и лент для дома, в которых реально замеряемый ток окажется в разы ниже. Продаваны таких изделий очень не любят людей умеющих измерять потребляемый ток. Лично видел недавно сляпанную китайцами маркировку на упаковке 7вт/м, её купил один бедолага и принёс проверить. При замере оказалось 1,4 Вт/м. Эта лента будет работать. Было бы хуже, если из этих дешёвок диодов китайские умельцы попытались сбацать 4 и более, чтоб ярче светило в глаза при продаже. Работало бы это очень не долго на таких токах. Есть масса ресурсов где показывают поддельные китайские изделия.

Лично вам можно посоветовать приобретать только в проверенных местах, только у дилеров. И только известных производителей. Стоит иногда в три раза дороже подделок, но работать будет десятки лет стабильно и на заявленной мощности с световым потоком строго по паспорту.

Ещё одним фактором будет спектр, и мерцание которое у качественных приборов нормируется и производитель за это отвечает. Поддельщика это никогда не интересует. Можно впаивать в драйверы качественную ШИМ микросхему стоимостью доллар, которая будет работать в любых условиях температур и бросков годами, а можно на барахле за 10 центов построить ШИМ источника и ключи. И это даже будет работать, только неизвестно как и сколько.