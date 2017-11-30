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§ NG.kz
Шаг влево, шаг вправо - мрак
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 30638
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 30.11.17 - 09:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В областном центре по-прежнему безопасно ходить только по главным улицам. К счастью, теперь не только в центре Костаная. Сегодня хорошо освещены пр. Аль-Фараби, ул. Баймагамбетова, Тауелсиздик, Гагарина, Каирбекова, Карбышева, Воинов-Интернационалистов.
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Re: Шаг влево, шаг вправо - мрак




Отправлено: 30.11.17 - 09:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Толстого ниже Каирбекова не горит. Каждый день езжу там.

Аноним с ББ
Re: Шаг влево, шаг вправо - мрак




Отправлено: 30.11.17 - 09:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
///К счастью, теперь не только в центре Костаная. Сегодня хорошо освещены пр. Аль-Фараби, ул. Баймагамбетова, Тауелсиздик, Гагарина, Каирбекова, Карбышева, Воинов-Интернационалистов.///

скромность украшает ..
сейчас самая крутая улица по освещению, и не только-
это улица Майлина на отрезке Дощанова-Тарана,

тырц-пырц
Re: Шаг влево, шаг вправо - мрак




Отправлено: 30.11.17 - 09:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
С каждым годом протяженность сетей освещения в Костанае растет, расходы на содержание почти не меняеться

поправьте "меняются"

§ vofkakst
Re: Шаг влево, шаг вправо - мрак
vofkakst


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 402
Регистрация: 22.06.15
Отправлено: 30.11.17 - 09:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
У меня есть два вопроса:
1.Почему фонари ночного уличного освещения выключают после 1-2 часов ночи (пусть не везде, но тем не менее);
2. Новые фонари на "отремонтированном" проспекте Абая периодически начинают моргать. Это тоже инновационные проекты или криворукие электрики? Или принимающих объект этот факт устраивает и он соответствует проекту?
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§ Медный
Re: Шаг влево, шаг вправо - мрак
Медный


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1390
Регистрация: 21.03.17
Отправлено: 30.11.17 - 10:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Костанае растет, расходы на содержание почти не меняеться?


Цитата:
Энергетиков и Тепличнойф


[Исправлено: Медный, 30.11.2017 - 10:29]
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гость
Re: Шаг влево, шаг вправо - мрак




Отправлено: 30.11.17 - 17:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
На коней 87 лямов нужнее...

Товарищ Ын
Re: Шаг влево, шаг вправо - мрак




Отправлено: 01.12.17 - 23:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
vofkakst:
Новые фонари на "отремонтированном" проспекте Абая периодически начинают моргать. Это тоже инновационные проекты или криворукие электрики?


Ни то ни другое.
Мигание - блоки питания уходят в "защиту".
Неправильно рассчитан и некачественно собран светильник.
Похоже собирали в гараже на коленке :-)

!!!
Re: Шаг влево, шаг вправо - мрак




Отправлено: 04.12.17 - 09:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Не по всей Баймагамбетова горят фонари.Например,у нас в проулке ,где в прошлом году чуть не утонула скорая помощь тьма кромешная.А как вы думаете,наши дети не утопают в грязи как скорая,когда утром идут в школу,а вечером из нее?И это почти центр города.

ГостьЯ
Re: Шаг влево, шаг вправо - мрак




Отправлено: 04.12.17 - 13:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А вот у нас на ул. Лермонтова, хоть и не закончен пока ремонт дороги, поставили фонари. Единственная проблема - это освещение во дворах, но это уже вопрос к ПКСК.

§ dandiv
Re: Шаг влево, шаг вправо - мрак
dandiv


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 478
Регистрация: 03.12.09
Отправлено: 04.12.17 - 20:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ГостьЯ:
А вот у нас на ул. Лермонтова, хоть и не закончен пока ремонт дороги, поставили фонари.

Только уже есть фонари, которые моргают непонятно как..
но с этим высказыванием не совсем согласен
Цитата:
Товарищ Ын:
Мигание - блоки питания уходят в "защиту".
Неправильно рассчитан и некачественно собран светильник.

Скорей всего драйвера (не блоки питания!!!) рассчитаны под больший ток, чем сами светодиоды, либо светодиоды совсем "амно". Драйвер пытается создать постоянный ток в цепи, а какие-то светодиоды уходят в обрыв либо по превышению допустимого тока (такое даже в обычных лампах часто наблюдается, чтобы долго не работали), либо от перегрева (что сейчас при прохладной погоде врят-ли) вот он (драйвер) с ума и сходит.
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§ dandiv
Re: Шаг влево, шаг вправо - мрак
dandiv


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 478
Регистрация: 03.12.09
Отправлено: 04.12.17 - 20:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Современные светодиодные лампы делают так, что либо ток светодиодов превышен (к примеру лампа 10 ватт, а ее заставляют работать на 12 а то и выше), либо теплоотвод небольшой (почти на всех продаваемых лампах у нас в магазинах), либо... еще хуже - и ток завышен (пусть даже незначительно) и вроде теплоотвод (радиатор) должен как бы справиться с охлаждением светодиодов, но площадь контакта подложки светодиодов с радиатором либо очень мала (по диаметру краешек контачит), либо термопасту между теплоотводом и подложкой не ложат. Да, лампы не сильно горячие снаружи, вроде как не греются и это хорошо... но не для светодиодов - радиатор обязан быть горячим - значит отводит тепло.
p/s Не буду сильно расписывать, но думаю те кто хочет поймут эту информацию.
p/s 2 Перед тем как использовать светодиодные лампы я покупаю один экземпляр, жестоко его расковыриваю и изучаю. Потом решаю стоит ли еще их покупать или нет ;-)
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§ Серый волк
Re: Шаг влево, шаг вправо - мрак
Серый волк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 9193
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 04.12.17 - 21:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
dandiv:
Современные светодиодные лампы делают так, что либо ток светодиодов превышен (к примеру лампа 10 ватт, а ее заставляют работать на 12 а то и выше), либо теплоотвод небольшой

Вы просто о качественных производителях наверное не слышали.
Ток для каждой модели диода является главным фактором.
И теплоотвод. Качество драйвера, (блока питания) и его деталей.

Цитата:
vofkakst:
Новые фонари на "отремонтированном" проспекте Абая периодически начинают моргать. Это тоже инновационные проекты или криворукие электрики? Или принимающих объект этот факт устраивает и он соответствует проекту?

Это явное свидетельство воровства денег. Когда вместо качественного источника уличного освещения закупается китайская имитация, фактически муляж осветительного прибора, собранный из деталей самого низкого качества.
Во общем ещё раз чудовищный ремонт на Абая вылезает во всей красе, теперь ещё и подмигивая! :lol:
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§ Серый волк
Re: Шаг влево, шаг вправо - мрак
Серый волк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 9193
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 04.12.17 - 21:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
dandiv:
но не для светодиодов - радиатор обязан быть горячим - значит отводит тепло.

У каждого светодиода есть технические характеристики. Где строго нормируется количество Люкс светового потока, и тепловыделение. Если светодиод не китайских левых заводов, где выжимают из отсталых технологий производства или имитируют качественные диоды реально подделывая корпуса известных мощных диодов. Подобную продукцию в странах третьего мира, можно найти в любом магазине светодиодного освещения. Вам предложат массу диодов, приборов и лент для дома, в которых реально замеряемый ток окажется в разы ниже. Продаваны таких изделий очень не любят людей умеющих измерять потребляемый ток. Лично видел недавно сляпанную китайцами маркировку на упаковке 7вт/м, её купил один бедолага и принёс проверить. При замере оказалось 1,4 Вт/м. Эта лента будет работать. Было бы хуже, если из этих дешёвок диодов китайские умельцы попытались сбацать 4 и более, чтоб ярче светило в глаза при продаже. Работало бы это очень не долго на таких токах. Есть масса ресурсов где показывают поддельные китайские изделия.
Лично вам можно посоветовать приобретать только в проверенных местах, только у дилеров. И только известных производителей. Стоит иногда в три раза дороже подделок, но работать будет десятки лет стабильно и на заявленной мощности с световым потоком строго по паспорту.
Ещё одним фактором будет спектр, и мерцание которое у качественных приборов нормируется и производитель за это отвечает. Поддельщика это никогда не интересует. Можно впаивать в драйверы качественную ШИМ микросхему стоимостью доллар, которая будет работать в любых условиях температур и бросков годами, а можно на барахле за 10 центов построить ШИМ источника и ключи. И это даже будет работать, только неизвестно как и сколько.
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§ dandiv
Re: Шаг влево, шаг вправо - мрак
dandiv


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 478
Регистрация: 03.12.09
Отправлено: 04.12.17 - 21:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Серый волк:
Вы просто о качественных производителях наверное не слышали.

Упс... огласите пожалуйста список этих качественных производителей - то, что можно у нас купить ;-) Ну или где заказать, буду очень признателен.
Цитата:
Серый волк:
Когда вместо качественного источника уличного освещения закупается китайская имитация, фактически муляж осветительного прибора, собранный из деталей самого низкого качества.

У меня на улице висит китайский светильник на 28 ватт уже лет семь или больше - работает отлично
p/s Последнее высказывание для тех, кто будет обсирать китайцев - нечего хотеть за копейки качественную вещь - китайцы и качество делают, но оно стоит не совсем дешево, только его сюда обычно не возят (ну не накрутишь бешенные проценты, как на всяком го..не, а мало накручивать - это не по нам) ;-)
Раньше телики китайские на базаре продавали, так были чистые китайцы (у меня до сих пор живой такой), а были подделки под всякие сини, панасоник и т.д. собранные из всякого хлама. Знаю не по наслышке - какое-то время по гарантии ремонтом занимался, так вот от ширпотреба у меня волосы вставали, а оригинал китай чаще в ремонт попадал по причине неправильной перевозки - часто после ударов где-то плата трескалась (естественно и корпус тоже)
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