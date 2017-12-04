Volonter Re: В Костанае суд вынес приговор по делу о жестоком убийстве... #8





(Полноправные пользователи) Сообщений: 1289

Регистрация: 15.04.13 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 20:50 Быков - талантливый художник. Когда-то в здании Экспресса держал тату-кабинет. Тогда часто общались с ним... Вот уж не подумал бы, что превратится в такого отморозка, ведь правильный пацан был, хоть уже и с ходкой за плечами...

Убитому светлая память, а упырям - по всей строгости...