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§ NG.kz
Рутений. Новые сведения
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 30638
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 01.12.17 - 10:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Пока журналисты нагнетают панику и публикуют всякие замеры приборами, которые для этого не приспособлены, люди работающие с радиоактивными материалами не дремлют ещё одна версия, которая имеет место быть
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Мамамамасита
Re: Рутений. Новые сведения




Отправлено: 03.12.17 - 15:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Мишаня:
Вот именно, до несуразицы

Каюсь, каюсь-Медный не в тему пишет-почему мы должны за уран платить?, и мы не в тему возможно, время покажет несуразица это или есть в этом доля правды

Хохол
Re: Рутений. Новые сведения




Отправлено: 03.12.17 - 22:06
Комментарий удален модератором.

Народный контроль
Re: Рутений. Новые сведения




Отправлено: 04.12.17 - 17:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Варган:
Замеряли радиацию знакомые в Челябинской области. Везде нету. Не надо читать всякие сми, а самим проверить.

Интересно чем замеряли и где именно? Напиши марку прибора которым ваши знакомые замеряли излучение рутения-106.

Директор Пляжа
Re: Рутений. Новые сведения




Отправлено: 04.12.17 - 18:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Народный контроль:

Да успокойся ужо. Судя по всему, облучение на тебя одну и подействовало)

Народный контроль
Re: Рутений. Новые сведения




Отправлено: 04.12.17 - 18:44
Комментарий удален модератором.

§ Медный
Re: Рутений. Новые сведения
Медный


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1390
Регистрация: 21.03.17
Отправлено: 04.12.17 - 19:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Народный контроль:
Интересно чем замеряли и где именно? Напиши марку прибора которым ваши знакомые замеряли излучение рутения-106.

в моём стиле вопросы задаёте :-) давно такими умными стали?
8-)
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