Все просто Re: Все что касается ремонта квартир, домов, стройки, делимся всяким опытом.. #1075







Отправлено: - 07:25 Цитата: kbkz1980:

Вы правы.

Сейчас бы так и сделала,купила внешние и внутренние углы ,чем подгонять рисунок

Что за щели такие между стеной и галтелей. Марик правильно делает, угол галтели 90 градусов, а углы стен не всегда ровные. Единственно не понятно, зачем такая техника.