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§ NG.kz
Сейтказы Матаев вышел на свободу
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 30638
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 04.12.17 - 17:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
У ворот колонии общего режима ЛА-155/14 в посёлке Заречный Алматинской области освобождение главы Союза журналистов ожидали его родственники, адвокаты, журналисты и просто сочувствующие люди. По словам Матаева, ему потребуется ещё 2-3 месяца на восстановление сил.
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§ 112
Re: Сейтказы Матаев вышел на свободу
112


(Пользователи)
Сообщений: 7669
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 04.12.17 - 17:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Так он брал или не брал?
Если осужден, все таки взял?
Профайл

§ bgb
Re: Сейтказы Матаев вышел на свободу
bgb


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3758
Регистрация: 23.05.12
Отправлено: 04.12.17 - 18:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:

если был осужден, то не значит виновен....
Профайл

пэтриот
Re: Сейтказы Матаев вышел на свободу




Отправлено: 04.12.17 - 19:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Хочу сказать, что ни на кого зла не держу. Мстить не собираюсь. Это испытание нужно было пройти", – сказал Сейтказы Матаев журналистам. Как отметил Матаев, сейчас он и его семья принимают все меры по погашению суммы ущерба государству и снятию ареста со своего имущества.

Если невиновен- зачем гасить задолженность ,,ущерб гос-ву,,? Дело не во мщении , есть документы- подавай в суд ( Европейский) . А так похоже на отмазку ( или безропотную овечку, смирился с долей).
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